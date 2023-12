Não é Cristiano Ronaldo Jr? Ex-namorada muda nome do filho com Luva de Pedreiro

Távila Gomes teria colocado um ponto final no namoro e escolhido um novo nome para seu filho com Luva de Pedreiro, diz jornal

Desde que anunciou a gestação de seu primeiro filho, Luva de Padreiro bateu o martelo e decidiu homenagear seu ídolo do futebol com o nome do menino, que seria Cristiano RonaldoJr. Mas parece que a mãe do pequeno não gostou nada da escolha. Távila Gomes teria colocado um ponto final no namoro e escolhido um novo nome para seu herdeiro.

Segundo o jornal Extra, que já noticiou algumas crises no relacionamento do influenciador, eles haviam superado os desafios e estavam felizes com a relação. Entretanto, tudo mudou ao longo desta semana, quando uma fonte revelou que a influenciadora não só decidiu terminar o namoro, mas também escolheu batizar seu filho com o nome de Davi.

Embora o jornal não tenha revelado o motivo do término, informou que os dois protagonizaram um novo desentendimento. Em suas redes sociais, Távila não comentou sobre os rumores, enquanto Luva de Pedreiro usou seu perfil para se declarar ao ídolo do futebol em meio às especulações envolvendo o nome de seu filho. Pouco tempo depois, ele apagou a declaração.

Vale lembrar que Luva de Pedreiro e Távila Gomes se conheceram na festa 'Farofa da Gkay', evento no qual ela trabalhou como recepcionista. Meses depois, eles apareceram juntos nas redes sociais e ela viajou com o influenciador para o exterior. Em junho, os dois descobriram que estavam esperando o nascimento do primeiro filho.

No entanto, desde que assumiram o namoro, Luva e Távila fizeram raras aparições juntos, o que levantou especulações sobre o relacionamento. A influenciadora contou que o namorado gosta de manter a discrição: “Só posso postar se a pessoa quiser, né? Acabo postando mais as coisas que eu faço, minha rotina”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Távila Gomes (@tavilagomes)

Luva de Pedreiro justificou escolha do nome do primeiro filho:

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro usou as redes sociais para revelar que sua namorada estava grávida. "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei! Eu vou ser pai", revelou. Depois, o influenciador digital deu mais detalhes sobre a gestação da amada.

Mesmo não sabendo o sexo do bebê, ele brincou sobre o herdeiro ser batizado de Cristiano Ronaldo, seu ídolo no futebol. "Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós”, ele celebrou.

Em entrevista ao podcast “PodPah, Luva confirmou o nome completo do filho, que teria diversas homenagens ao mundo do futebol: “Cristiano Ronaldo Gama Laurino Santana”. Além da homenagem para o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, o nome também teria uma referência ao time Vasco da Gama.