Luva de Pedreiro surpreende ao revelar o nome completo do filho

O influenciador Luva de Pedreiro surpreendeu seus seguidores ao revelar o nome completo do futuro filho em entrevista

Nesta quarta-feira, 27, Luva de Pedreiro surpreendeu seus seguidores ao revelar o nome completo de seu futuro filho. Durante uma entrevista, o influenciador comentou sobre o filho fruto de seu relacionamento com a bióloga Tavila Gomes.

Em entrevista ao podcast “PodPah”, Iran Ferreira, nome real do influenciador, revelou o nome completo do filho, que terá diversas homenagens. “Cristiano Ronaldo Gama Laurino Santana” , revelou Luva para os apresentadores Igão e Mítico. Além da homenagem para o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, o nome também terá uma referência ao time Vasco da Gama.

No dia 25 do mês passado, Luva foi às suas redes sociais anunciar que seria pai. "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei!”, ele fez suspense, mas disparou na sequência: “Eu vou ser pai”.

No mesmo vídeo em que anunciava a paternidade, ele já apontava que o nome do filho seria uma homenagem a Cristiano Ronaldo. “Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre". Ele ainda comentou na época que a namorada já estava grávida de 5 meses.

E no início deste mês, o chá revelação da criança foi feito. A decoração do evento era toda branco e com alguns grandes ursos de pelúcia. Para comentar com a decoração, os papais também estavam todos de branco. Após uma contagem regressiva, uma fumaça azul revelou o sexo do bebê.

Porém, o casal não conseguiu escapar de polêmicas. Recentemente, Luva de Pedreiro disparou durante uma live em suas redes sociais:“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”. Após a fala circular, o influenciador veio a público negar o término e disse que tudo não passou de uma brincadeira.

Em meio à tantas notícias e polêmicas, muitos se perguntam quanto o influenciador Luva de Pedreiro recebe por seu trabalho nas redes sociais. Para se ter uma ideia, o influenciador possui 20,5 milhões de seguidores em seu Instagram e mais de 25 milhões no seu TikTok.

Uma matéria da coluna do jornalista Léo Dias publicada em junho de 2022 revelava quanto Iran ganhava por cada post de publicidade. Segundo a publicação, Luva ganhava cerca de R$ 200 mil por um post no feed e três stories divulgando uma certa marca.