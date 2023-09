Luva de Pedreiro reage aos boatos de separação da namorada grávida

Acabou ou não acabou? Luva de Pedreiro e Távila Gomes esclarecem rumores sobre o namoro deles, que esperam o primeiro filho juntos

O influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, desmentiu os rumores de que teria terminado o namoro com Távila Gomes, que está grávida do primeiro filho deles. Os boatos começaram após ele contar que é “inamorável”. Porém, ele fez uma live nas redes sociais para contar que o relacionamento está bem.

Em uma live na noite de domingo, 17, Luva e Távila informaram que estão juntos e ele disse que sua declaração na live anterior foi uma “resenha”, ou seja, uma brincadeira. Por sua vez, ela brincou: “Aqui a gente terminado”, ironizando.

E ele se defendeu: “Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado”. Vale lembrar que os dois esperam o nascimento de um menino. Eles descobriram o sexo do bebê por meio de um chá revelação há poucas semanas em um evento com a família e os amigos.

Anuncio da paternidade e suposto nome do bebê

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro usou as redes socais para revelar que sua namorada estava grávida. "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei! Eu vou ser", revelou.

Depois, o influenciador digital deu mais detalhes sobre a gestação da amada. "Meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas", comentou ele sobre as recentes especulações.

Mesmo não sabendo na ocasião o sexo do bebê, ele brincou sobre o herdeiro ser batizado de Cristiano Ronaldo, seu ídolo no futebol. "Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre", finalizou.