De vestido colado, Sthefany Brito revela como já está sua barriga

Grávida de mais um menino, Sthefany Brito revela como está sua barriga e choca com tamanho; atriz fez registro durante viagem na Itália

A atriz Sthefany Brito mostrou como está o tamanho de sua barriga na segunda gestação e durante uma viagem especial com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, pela Itália. Nesta sexta-feira, 26, a famosa compartilhou cliques após comer alguns pratos de macarrão e brincou com a situação.

Usando um vestido colado do corpo, a irmã de Kayky Brito deixou em evidência o abdômen redondinho e encantou com os registros. Mamãe pela segunda vez, ela falou sobre estar se alimentando mais que o normal por estar viajando pelas terras italianas.

"Nós dois comendo todos as massas possíveis pela Itália… Ele vai nascer já procurando a massinha al pomodoro dele", escreveu ela na legenda.

Ainda nos últimos dias, Sthefany Brito encantou ao compartilhar cliques curtindo a viagem romântica com o marido. A famosa comentou sobre estar fazendo uma espécie de lua de mel grávida. O primogênito, Antonio Enrico, de 3 anos, ficou com os avôs em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito abre o jogo sobre ter mais filhos

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, um fã da artista quis saber se ela pretende ter mais filho no futuro. Sthefany disse que já fechou a fábrica e só terá um terceiro bebê se realmente "for da vontade de Deus".

"Nos nossos planos fechamos a fábrica nos nossos dois menininhos tão amados! Um terceiro nunca esteve planejado, mas... sempre falo que a gente acha que manda quando na verdade não manda em nada! Mas com certeza a minha parte estarei fazendo por aqui! Um terceiro é só mesmo se for a vontade de Deus", explicou.

A atriz também foi questionada sobre ser mãe de meninos. "Sempre sentiu que seria mãe apenas de meninos?", perguntou a seguidora. "Não! Na real nunca senti nada. Tive um sonho há muitos anos (antes de engravidar do Enrico) que eu amamentava uma menina e por isso achava que era um sinal que teria um dia uma filha. Na gravidez do Enrico no início eu achava que fosse menina (por causa do sonho), depois fui sentindo alguma coisa que me dizia o contrário", revelou.