Luva de Pedreiro descobre sexo do primeiro filho em chá revelação

Neste domingo, 3, Luva de Pedreiro e Tavila Gomes descobriram se serão pais de um menino ou menina

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e Tavila Gomes descobriram neste domingo, 3, se estão à espera de um menino ou de uma menina. O casal organizou um chá revelação em um condomínio de luxo em Recife, e dividiram o momento com os seguidores das redes sociais.

A mãe do bebê foi a responsável por mostrar os detalhes e o momento da descoberta. Nos vídeos postados nos Stories do Instagram, o local aparece decorado com muitos balões brancos e ursinhos de pelúcia. Já os papais de primeira usaram um look todo branco.

Para saber o sexo do bebê, o casal realizou uma contagem regressiva e abriram uma caixa, de onde saíram balões azuis. Depois, uma fumaça da mesma cor também foi disparada, anunciando que eles terão um menino.

Confira as fotos:

Luva de Pedreiro descobre sexo do filho - Fotos: Reprodução/Instagram

Anuncio da paternidade e suposto nome do bebê

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro usou as redes socais para revelar que sua namorada estava grávida. "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei! Eu vou ser", revelou.

Depois, o influenciador digital deu mais detalhes sobre a gestação da amada. "Meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas", comentou ele sobre as recentes especulações.

Mesmo não sabendo na ocasião o sexo do bebê, ele brincou sobre o herdeiro ser batizado de Cristiano Ronaldo, seu ídolo no futebol. "Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre", finalizou.