Virginia Fonseca mostra reação da filha ao ver sua barriga de grávida

Grávida pela terceira vez, Virginia Fonseca mostra Maria Alice, sua primogênita, tendo reação ao ver barriga da mãe com José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou nesta sexta-feira, 26, como já está sua barriga com José Leonardo. Após participar com Zé Felipe da primeira atividade da primogênita na escolinha, a famosa colocou o biquíni e foi com Maria Alice para a piscina de sua mansão em Goiânia.

Mas, antes de entrarem na água, a empresária milionária conseguiu gravar a reação da menina, de 2 anos, ao ver a barriga da mãe. No momento, a apresentadora do SBT exibiu o abdômen de perto, mostrando o volume da região, e registrou a pequena falando o nome do irmão.

"José Leonardo", disse a menina bem rápido e falando quase um "zé". O jeito fofo dela pronunciar divertiu a mamãe e avó, Margareth Serrão, que está participando do programa da herdeira no SBT.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca registrou sua terceira gestação com um ensaio sem roupa. Na ocasião, a nora do cantor Leonardo e de Poliana Rocha contou que está de 20 semanas.

Veja como está a barriga de Virginia Fonseca:

Além de Maria Alice, a famosa é mãe de Maria Flor, de um ano, e está grávida de José Leonardo, nome dado em homenagem ao pai do cantor, Leonardo, que é dono da fazenda onde o chá revelação foi feito. Anteriormente, os dois já haviam expressado sua vontade de dar o nome de José caso fosse um menino, em combinação com o nome de suas filhas, que se chamam Maria.

Zé Felipe e Virginia discutiram sobre colocarem as filhas na escola

Zé Felipe e Virginia Fonseca causaram ao se envolverem em uma nova polêmica, pais das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, eles discordaram sobre a educação de suas filhas.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia contou que matriculou sua primogênita em uma escolinha, já que ela tem quase três aninhos. A influenciadora ainda explicou que a menina começaria as aulas naquele dia. Mas o cantor discordou da esposa e acreditava que a pequena não precisava iniciar a vida escolar enquanto é apenas um ‘nenê.’

“Quer que ela vá pra escola mesmo?”, ele questionou a decisão da influenciadora, que explicou que a menina já estava prestes a participar de seu primeiro dia de aula. “Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda”, Zé discorda da esposa novamente. Virginia então explicou que a pequena já tem quase três anos e que deve frequentar a escolinha.

“Você quer levar a pessoa com quantos anos, sete?”, ela questionou o marido. Zé explicou que ingressou na escola quando tinha cinco anos, mas Virginia perdeu a paciência e rebateu: “Não, impossível”, disse a influenciadora, que completou o vídeo com uma legenda: “Meu Deus, ele quer que a menina vá para escola com 5 anos”, escreveu indignada.