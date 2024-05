Medrado e filha recebem alta após susto de saúde: 'Em casa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a rapper Medrado celebra alta do hospital após o nascimento de Amber; recém-nascida teve icterícia

Fernanda Medrado (31) contou à CARAS Brasil que recebeu alta neste domingo, 5, e já está em casa com a filha caçula, Amber. A pequena nasceu na última quarta-feira, 1º, e precisou ficar em observação por estar com icterícia, um pequeno problema de saúde comum entre recém-nascidos.

"Tivemos alta ontem", começa a ex-participante do reality A Fazenda. "Tivemos que ficar em observação por que alem do banho de luz quiseram avaliar por ter sido de risco a gestação inteira. Mas, ela está em casa com 2.750 kg e 47 centímetros", completa Medrado .

O anúncio da gestação da cantora pegou os fãs de surpresa, já que ele aconteceu apenas um dia antes dela dar à luz Amber. Na última terça-feira, 30, ela compartilhou um vídeo em que uma pessoa liga para o hospital e pergunta se Medrado está grávida.

No registro, a recepcionista diz que só pode dar a informação para familiares e, na sequência, uma olha exame positivo no nome da artista. Na quarta, 1º, a história ganha uma continuação e mostra o momento em que a porta do quarto da maternidade é aberta, explicando assim, que Amber nasceu.

Após o anúncio da gestação, a artista concedeu uma entrevista ao portal LeoDias e afirmou ter descoberto a gravidez apenas 15 dias após ter realizado uma lipoaspiração. Durante o procedimento, os médicos não teriam percebido o feto já na barriga da artista.

Ela, que também esteve no elenco da primeira temporada de A Grande Conquista, já é mãe de dois meninos. No ano de 2019, durante sua segunda gestação, a artista também decidiu revelar a gestação apenas no nono mês, já que o período também foi de risco. Na época, ela havia feito abdominoplastia e lipoaspiração um mês antes de engravidar.

