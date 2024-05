Já tá assim? Virginia impressiona ao mostrar sua barriga em foto de biquíni

Barrigão! Virginia impressiona ao exibir o tamanho de seu abdômen na terceira gestação; influenciadora está esperando seu primeiro menino

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar como já está sua barriga na terceira gestação. Nesta segunda-feira, 06, a esposa do cantor Zé Felipe exibiu o tamanho do abdômen e chamou a atenção com a evolução.

Isso porque, nos últimos dias a empresária já havia se chocado com o tamanho que José Leonardo estava, mas agora ficou ainda mais evidente. Após fazer massagem, a apresentadora do SBT fez o registro no espelho e postou.

De biquíni, Virginia Fonseca mostrou realmente o tamanho de sua barriga. "Já fiz massagem hoje...", contou a famosa sobre fazer o procedimento para tirar o inchaço da gravidez.

Nos últimos dias, a mamãe compartilhou sobre uma sensação de dor que está sentindo apenas na gravidez do menino. A empresária ainda encantou ao exibir a reação da herdeira mais velha, Maria Alice, de 2 anos, ao ver sua barriga.

Para quem não sabe, o nome de José Leonardo é em homenagem ao pai do Zé Felipe, o cantor Leonardo. Anteriormente, os papais já haviam expressado a vontade de dar o nome de José caso fosse um menino, em combinação com o nome de suas filhas, que se chamam Maria.

Virginia e Zé Felipe fazem 1ª atividade com a filha na escola

Após fazer uma série de gravações de seu programa no SBT, em São Paulo, Virginia Fonseca marcou presença com Zé Felipe na primeira atividade com os pais na escolinha da filha mais velha, a pequena Maria Alice, de dois anos.

Na sexta-feira, 26, os papais, que levam uma rotina agitada e cheia de trabalhos, pararam tudo para curtirem o momento especial com a herdeira. Os registros encantadores e cheios de amor foram publicados na rede social. Cheia de charme, a primogênita roubou a cena com seu look e realizando o trabalhinho escolar.