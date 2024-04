Virginia e Zé Felipe fazem 1ª atividade com a filha na escola: 'Foi lindo'

Em meio a uma rotina agitada, Virginia e Zé Felipe fazem pausa e marcam presença na 1ª atividade dos pais na escolinha da primogênita; veja

Após fazer uma série de gravações de seu programa no SBT, em São Paulo, Virginia Fonseca marcou presença com Zé Felipe na primeira atividade com os pais na escolinha da filha mais velha, a pequena Maria Alice, de dois anos.

Nesta sexta-feira, 26, os papais, que levam uma rotina agitada e cheia de trabalhos, pararam tudo para curtirem o momento especial com a herdeira. Os registros encantadores e cheios de amor foram publicados na rede social. Cheia de charme, a primogênita roubou a cena com seu look e realizando o trabalhinho escolar.

"Impossível não registrar esse momento aqui… foi lindo! A primeira atividade com os pais. A felicidade da Maria quando nos viu vai ficar pra sempre em nossos corações, foi incrível, nós amamos você demais tota e pra finalizar, a playlist escolhida por ela: Vovô Leo", contou a empresária milionária que agora tem seu programa na emissora de Silvio Santos.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca, que está grávida de um menino, foi surpreendida pelo marido ao ter um desejo seu realizado. Em São Paulo, gravando o Sabadou, ela recebeu a visita de Zé Felipe.

Além de Maria Alice, a famosa é mãe de Maria Flor, de um ano, e está grávida de José Leonardo, nome dado em homenagem ao pai do cantor, Leonardo, que é dono da fazenda onde o chá revelação foi feito. Anteriormente, os dois já haviam expressado sua vontade de dar o nome de José caso fosse um menino, em combinação com o nome de suas filhas, que se chamam Maria.

Zé Felipe e Virginia discutiram sobre colocarem as filhas na escola

Zé Felipe e Virginia Fonseca causaram ao se envolverem em uma nova polêmica, pais das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, eles discordaram sobre a educação de suas filhas.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia contou que matriculou sua primogênita em uma escolinha, já que ela tem quase três aninhos. A influenciadora ainda explicou que a menina começaria as aulas naquele dia. Mas o cantor discordou da esposa e acreditava que a pequena não precisava iniciar a vida escolar enquanto é apenas um ‘nenê.’

“Quer que ela vá pra escola mesmo?”, ele questionou a decisão da influenciadora, que explicou que a menina já estava prestes a participar de seu primeiro dia de aula. “Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda”, Zé discorda da esposa novamente. Virginia então explicou que a pequena já tem quase três anos e que deve frequentar a escolinha.

“Você quer levar a pessoa com quantos anos, sete?”, ela questionou o marido. Zé explicou que ingressou na escola quando tinha cinco anos, mas Virginia perdeu a paciência e rebateu: “Não, impossível”, disse a influenciadora, que completou o vídeo com uma legenda: “Meu Deus, ele quer que a menina vá para escola com 5 anos”, escreveu indignada.