Filha de Deborah Secco impressiona com estilo em fotos: 'Lindas'

Ela cresceu! Filha de Deborah Secco impressiona com estilo ao surgir em fotos com a mãe durante viagem de férias; veja os registros

A filha de Deborah Secco com Hugo Moura, Maria Flor, de 9 anos, impressionou ao surgir ao lado da mãe em uma série de cliques. Em sua rede social, a atriz compartilhou os registros dos looks que fizeram durante a viagem que realizaram nos últimos dias para Fernando de Noronha.

Apesar da pouca idade, a única herdeira da famosa impressionou com seu estilo e beleza. Usando looks de praia e combinações para sair com a mamãe, a menina mostrou que curte cores e peças fofas.

"Nossas selfies… Nosso amor…", falou Deborah Secco ao aparecer ao lado de Maria Flor. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios. "Essa meninas são tão lindas e estilosas", admiraram os fãs. "Amei as fotos! Maria tão estilosa", notaram.

Alguns dias após anunciar o fim de seu casamento com Hugo Moura, Deborah Secco viajou com Maria Flor para Fernando de Noronha, onde curtiram uma mini férias em grande estilo. A atriz impressionou com seus cliques de biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

No último dia 4, Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.