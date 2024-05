Príncipe Harry não vai encontrar o pai em Londres. Saiba o motivo!

Príncipe Harry já está em Londres, Inglaterra, para evento, mas não vai visitar o pai, Rei Charles III. O motivo foi revelado na imprensa

O príncipe Harry já está em Londres, Inglaterra, para participar do evento do Invictus Games Memory, que é uma iniciativa que ele apoia. Nesta terça-feira, 7, ele participou de uma palestra para celebrar os 10 anos do evento, que celebra o esporte adaptado para deficiências dos militares e veteranos.

Ainda nesta semana, ele deverá participar de um serviço religioso na quarta-feira, 8. Porém, Harry não deverá se encontrar com seu pai, o Rei Charles III. Segundo o site da revista People, o rei está com a agenda lotada de compromissos e não conseguirá encontrar o filho.

“Em resposta às muitas perguntas e especulações contínuas sobre se o Duque se reunirá ou não com seu pai enquanto estiver no Reino Unido nesta semana, infelizmente não será possível devido à agenda de Sua Majestade. O Duque, é claro, entende a agenda de compromissos e várias outras prioridades de seu pai e espera vê-lo em breve”, disse um porta-voz.

Esta viagem marcou o retorno dele ao Reino Unido depois de alguns meses. A última vez que ele visitou a região foi em fevereiro, quando viajou às pressas para dar o seu apoio ao pai, que foi diagnosticado com câncer.

Quando for embora do Reino Unido, Harry vai encontrar a esposa, Meghan Markle, para realizarem uma viagem para a Nigéria.

Príncipe Harry em Londres - Foto: Getty Images

O presente do rei Charles III para o neto

O Rei Charles III deverá presentear o neto Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com um item especial. De acordo com o especialista na família real britânica Tom Quinn no jornal The Mirror, o monarca fez o presente com as próprias mãos.

O filho de Harry e Meghan completou 5 anos de idade no dia 6 de maio de 2024. Para marcar a data, o avô decidiu separar um presente para ser enviado ao neto, que vive nos Estados Unidos. O especialista contou que ele deverá enviar um quadro que foi pintado por ele mesmo e um cartão de aniversário.

“Há rumores de que ele enviará uma de suas próprias aquarelas para Archie como presente, já que Meghan adora presentes caseiros e não gosta de presentes caros e extravagantes”, afirmou Quinn.

O especialista ainda disse que Charles III tinha planos de fazer uma videochamada com o neto para parabenizá-lo no dia do seu aniversário.