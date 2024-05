Luan Santana revela motivo de vender mansão de R$ 50 milhões: 'Larguei mão'

Após vender a mansão luxuosa que possuía em SP, o cantor Luan Santana revelou morar atualmente em uma casa 'mais simples'

O cantor Luan Santana abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo de ter vendido sua mansão luxuosa, comprada em 2020. Localizada em Santana de Parnaíba, Alphaville, São Paulo, o artista adquiriu o imóvel para morar com a namorada, Jade Magalhães, após o casamento.

No entanto, depois de um tempo, Luan Santana explicou que passou a não se sentir muito à vontade na residência. Em entrevista ao portal LeoDias, o famoso contou que possuía uma grande cobrança consigo mesmo em relação a bens materiais.

"Há um tempo atrás, eu tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha patrona cara em cada lugar na sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo", disse ele.

De acordo com o cantor sertanejo, após um período, ele aceitou que não se identificava com os bens adquiridos. "Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo, mas eu não me sinto em casa, não me sinto à vontade nem conectado com o Luan de antes", relatou.

E completou: "Descobri isso há uns tempos aí. Sou um cara feliz assim. Moro numa casa menor hoje, mais simples. Larguei mão de uma casa de 50 paus [milhões]. Eu não ficava com vontade, não estava aproveitando e entrei numa pira e falei: quero ter um outro estilo de vida. Entendi quem eu sou. E estou melhor assim".

Ainda na mesma entrevista, o artista revelou que, em breve, deve subir ao altar com Jade Magalhães. Embora tenham assumido publicamente a reconciliação há pouco tempo, os dois viveram um noivado de 12 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana revela 'escapadas' com Jade antes de reconciliação

Antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan Santana e Jade Magalhães já estavam ensaiando uma reconciliação sob total discrição. Apaixonado, o cantor sertanejo revelou que dava algumas ‘escapadas’ longe dos olhos do público e frequentava o apartamento da namorada sem que nem o porteiro soubesse.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Luan celebrou a nova fase ao lado de sua amada e revelou que, apesar de a reconciliação ter sido recente para os fãs, eles passaram meses curtindo em segredo: "A gente vinha ensaiando faz um tempo já, mas ninguém sabia. Eu ia até o apartamento dela, entrava escondido e ninguém sabia", ele detalhou as visitas secretas. Confira!