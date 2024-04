Grávida, Bruna Hamú impressiona ao exibir o crescimento do barrigão

Na espera pelo segundo filho, Bruna Hamú encanta os seguidores ao compartilhar o crescimento da barriga da gravidez com Leonardo Feltrim

Bruna Hamú está radiante com a espera pelo segundo herdeiro! Nesta sexta-feira, 26, a atriz encantou os seguidores ao exibir o barrigão em crescimento em suas redes sociais. Mãe de Julio, de seis aninhos, que é fruto de um antigo relacionamento, ela aguarda ansiosa a chegada de seu primeiro bebê com o marido, o assessor Leonardo Feltrim.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna abriu um álbum de fotos depois de participar de um evento de moda. Nos cliques, a atriz aparece com um vestido florido bem justinho e o modelo evidenciou a barriga. Inclusive, ela aproveitou para posar com a mão no ‘forninho’, e mostrou que está aproveitando cada momento da gestação.

Em outra publicação, a atriz também apareceu impressionada com o crescimento do barrigão de cinco meses: “Passando com essa foto despretensiosa pra dizer que tô ficando grande pessoal!! Minha mãe, meu irmão e meu pai não veem a hora de ver minha carinha”, ela se derreteu pelo mais novo herdeiro, que ainda não teve o sexo revelado.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a mamãe e também ficaram chocados com o tamanho da barriga dela, que cresceu rapidamente desde que anunciou a gestação: “Eu com 18 semanas mal tenho barriga”, disse uma admiradora. “Eu suspeito que seja menino, só estou curiosa pra saber o nome”, escreveu outra. “Cresceu muito”, apontou mais uma.

Vale lembrar que Bruna Hamú se casou com Leonardo Feltrim em uma cerimônia romântica no final do 2022. A celebração religiosa aconteceu com vista para uma área verde e com uma decoração repleta de flores. Antes desse relacionamento, ela já era mãe de Julio, de cinco anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Diego Moregola.

Para quem não acompanha a trajetória da atriz, Bruna Hamú ficou conhecida ao protagonizar a temporada de 2014 de "Malhação: Sonhos". Além disso, sua trajetória na televisão inclui participações em outras produções como "Sangue Bom" de 2013, "A Lei do Amor" de 2016 a 2017 e "A Dona do Pedaço" de 2019. Atualmente, ela também é influenciadora digital.

Bruna Hamú anuncia gravidez com ensaio em família:

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna Hamú abriu um álbum de fotos com Leonardo Feltrin e seu filho mais velho para contar a novidade aos seus seguidores. Nos cliques, a família posou junta ao exibir fotos de um ultrassom do bebê. A atriz ainda deixou sua barriga, que já aparece com volume, em evidência para seus seguidores; veja os cliques!