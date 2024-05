Luana Piovani expõe que o filho não frequenta escola desde mudança com Scooby

Após viagem de Pedro Scooby ao RS, Luana Piovani alfineta e revela que o filho não foi para escola desde mudança para a casa do pai

Enquanto Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul oferecendo apoio às vítimas das enchentes, Luana Piovani trouxe à tona em suas redes sociais uma questão preocupante envolvendo o filho deles, Dom, de 12 anos. De acordo com a atriz, desde que o herdeiro deixou sua casa em Portugal para morar com o pai no Brasil, ele ainda não foi à escola.

Através dos stories no Instagram, Luana compartilhou uma captura de tela de diversas pessoas parabenizando o surfista pela iniciativa de apoiar a região sul do país. Inclusive, em alguns comentários os seguidores cobraram um posicionamento da apresentadora: “Sempre mete marra para criticar o Scooby, quero ver elogiar ele agora”, diz uma das mensagens.

No entanto, a atriz aproveitou a cobrança dos seguidores para alfinetar o ex-marido e expor sua preocupação com o filho: “Meu filho está faz 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não foi para escola”, iniciou. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários: “Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha”, ela disparou.

Luana Piovani revela que filho não vai para escola desde mudança com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, Piovani revelou a decisão do filho de morar com o pai no Brasil recentemente. Poucos dias depois, Scooby compartilhou que o menino voltou a andar de skate depois de passar mais de um ano sem praticar e já ganhou o terceiro lugar em um campeonato, além de ter sido aprovado em um teste para ingressar como jogador de futebol em um clube.

Na ocasião, o surfista revelou que Dom estava se adaptando bem à mudança e não mencionou a vida escolar do filho. Vale lembrar que além do primogênito, ele mora com sua filha caçula, Aurora, de um ano, fruto de seu casamento com Cintia Dicker. Enquanto isso, Luana vive em Portugal com seus outros dois filhos, Liz e Ben, de oito anos, do relacionamento anterior com o surfista.

Por que Pedro Scooby viajou ao Rio Grande do Sul?

Neste final de semana, o surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária e corajosa para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no estado do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, o artista revelou que cancelou compromissos, reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil para apoiar as vítimas.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Pedro Scooby dá mais detalhes sobre a viagem do artista para o Rio Grande do Sul. Eles reforçaram que ele não tem previsão de retorno, pois está bastante focado em ajudar as vítimas das enchentes. Neste momento, Pedro já começou com os trabalhos de resgate; saiba mais sobre a iniciativa.