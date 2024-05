Sonia Abrão comemora 18 anos do A Tarde É Sua e relembra bastidores: ‘Saí correndo do estúdio’

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão fala do momento especial da carreira à frente do A Tarde É Sua, revela curiosidades e festeja o nascimento do neto

Sonia Abrão (60) comemorou recentemente 18 anos ininterruptos de exibição do vespertino A Tarde É Sua, na Rede TV!. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre o sucesso do programa e relembra alguns momentos divertidos dos bastidores da atração. "Saí correndo do estúdio", revela.

Para a jornalista, não é tarefa fácil fazer um balanço de todos esses anos de A Tarde É Sua no ar. “São mais de quatro mil programas, fazer um balanço não é fácil! Passamos por muitas fases, inclusive policial, sempre buscando a sintonia com o público, que muda de tempos em tempos. Isso nos deu muita experiência, aguçou nossa intuição! Hoje, existe uma grande intimidade com quem nos assiste. A gente conhece o público e o público conhece a gente. Uma longa amizade de 18 anos!”, diz.

Questionada se há uma fórmula mágica para o sucesso, Sonia garante que não. “Não tem receita! Talvez por termos variado muito o formato nesses anos todos, talvez pela linguagem simples e popular, quem sabe por ser ao vivo, tudo indo ao ar no calor do momento. Não sei! Mas acredito que possa ser pela autenticidade, o público sente isso! E a verdade nunca sai de moda”, reflete.

Como a apresentadora ressalta, foram muitos programas exibidos, mais de quatro mil, mas um deles, para ela, marcou bastante. “A primeira vez que recebemos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda direto de Portugal para nosso estúdio. A emoção tomou conta de toda a equipe e convidados, a reação do público foi imediata! Nos sentimos muito abençoados. A cada três anos, ela volta e provoca sempre a mesma reação, é a força da fé!”, salienta.

É claro que toda essa caminhada rendeu momentos divertidos. E Sonia Abrão revela: “Uma situação que rende memes até hoje foi quando abandonei o programa no ar ao ouvir uma gritaria e a maior choradeira nos bastidores. Saí correndo do estúdio e perguntando: o que está acontecendo?. Minha irmã não estava bem naquele dia, pensei que tivesse piorado. Entrei em pânico! No fim das contas, era só um garotinho, filho de um integrante da nossa equipe, aos berros porque o pai tinha tirado o tablet dele. Não sabia se ria ou se chorava. Agi por impulso de socorrer mesmo, e ainda levei uma bronca gigante da direção. Coisas do ao vivo! (risos)”.

O programa A Tarde É Sua completou 18 anos no dia 1º de maio, uma data emblemática, pois comemoramos o Dia do Trabalho e o aniversário da morte de Ayrton Senna (1960-1994). A jornalista também fala sobre isso. “Quando o Senna morreu, em 1º de maio de 1994, eu ainda não era apresentadora de TV, só estreei em 2000, com o A Casa é Sua, na Rede TV!. Mas me lembro de tudo daquele trágico domingo. Estava em casa, assistindo à corrida, com meu filho de 1 ano e meio no colo. Quando Senna bateu forte, dei um grito e ele acordou chorando, assustado”, conta.

“Rezei muito pra que meu ídolo se salvasse. Era dia de um churrasco em família, mas aí veio a notícia da morte, não teve mais clima pra nada. E eu nunca mais assisti a uma corrida de Fórmula 1. Lá se vão 30 anos! Pra ele, todas as homenagens, sempre! Ayrton Senna do Brasil!”, emenda.

O vespertino é um programa de grande audiência e muito querido pelo público, mas como todo projeto, também é alvo de críticas. Tanto o programa quanto a apresentadora. E Sonia também fala sobre isso. “Sempre pegam pesado, a internet é cheia de almas penadas! Mas desenvolvi uma boa blindagem, não gasto minha energia com isso”, garante.

REPÓRTER DE GUERRA

Muita gente não sabe, mas Sonia Abrão sonhava em ser repórter especial de guerra e conflitos pelo mundo. “Sim! Sou uma apaixonada por geopolítica! Como repórter, queria ser correspondente internacional, tinha o sonho de transformar o mundo mostrando o absurdo das guerras! Mas nunca tive coragem de mudar de país, deixar minha família. Fica para a próxima encarnação (risos)”, fala.

A jornalista já lançou seis livros e revela o desejo de escrever mais. “Tenho um novo projeto, sim, mas nem dá pra falar porque ainda é muito embrionário e também porque não sei se levarei adiante. Escrever um livro me dá muita crise de ansiedade, sempre acho que não vou conseguir terminar, que não acaba nunca! Ando preferindo as palestras, gosto dessa comunicação presencial, imediata!”, destaca.

Sonia Abrão já lançou seis livros e revela o desejo de escrever mais - Divulgação/Chico Audi

AVÓ, VEGANISMO E VAIDADE

Sonia se tornou avó pela primeira vez. Nasceu, no dia 19 de abril, na maternidade Pró Matre, em São Paulo, o primeiro neto da apresentadora, Filippo, que é filho de Jorge Abrão, filho da jornalista, com Isabella Morais. “Sou avó de primeira viagem e estou encantada! Filippo chegou de surpresa e está mudando minha vida! Claro que vou mimar muito, criar boas memórias com ele, deixar essa herança afetiva. Isso não tem preço!”, declara.

A comunicadora revela ainda que é adapta ao veganismo desde 2017. “Ainda me considero uma aprendiz, porque não se trata de uma dieta, mas de uma filosofia de vida. Vivo muito melhor assim, sem crueldade no prato, em paz com minha consciência e meu coração. Toda vida importa!”, salienta.

Vaidade, Sonia Abrao garante que não tem. “Nunca fui vaidosa! É da minha natureza. Nem acho que a mulher tenha que se preocupar muito com isso. Sou mais pela essência do que pela aparência, mas não saio de casa sem um belo batom vermelho. Amo!”, afirma.