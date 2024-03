Bruna Hamú anuncia que está grávida pela segunda vez: "Agora somos quatro"

Em suas redes sociais, a atriz Bruna Hamú anuncia que está grávida pela segunda vez de seu marido, o palestrante Leonardo Feltrim

A atriz Bruna Hamú está à espera de mais um bebê! Nesta terça-feira, 5, a artista anunciou em suas redes sociais que está grávida pela segunda vez, sendo ele o primeiro filho com seu atual marido, o palestrante Leonardo Feltrim. Ela já é mãe de Julio, de seis anos, fruto de outro relacionamento.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna abriu um álbum de fotos com o pai da criança e seu filho mais velho para contar a novidade aos seus seguidores. Nos cliques, a família posou junta ao exibir fotos de um ultrassom do bebê. A atriz ainda deixou sua barriga, que já aparece com volume, em evidência para seus seguidores.

"AGORA SOMOS 4!! 'Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa.' Salmos‬ ‭127‬:‭3‬", escreveu Bruna na legenda da publicação. Nos comentários, vários famosos celebraram a novidade. "Que lindossss!!! Parabénssssss", escreveu a atriz Larissa Manoela."Vai ser amigo de Laraaaaaa eu amooooo", declarou a atriz Jennifer Nascimento, que recentemente teve sua primeira filha com Jean Amorim.

Bruna Hamú ficou conhecida como protagonista da Malhação Sonhos, de 2014. Ela também participou das novelas Sangue Bom, de 2013, A Lei do Amor, de 2016 a 2017, e A Dona do Pedaço, de 2019. A atriz se casou com Leonardo Feltrim em 2022, em uma cerimônia que foi transmitida ao vivo nas redes sociais.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Hamú Feltrim (@brunahamu)

Bárbara Evans celebra perda de medidas após gravidez

Outra famosa que recentemente passou por uma gestação foi Bárbara Evans, que deu luz aos gêmeos Álvaro e Antônio em novembro de 2023. Nesta terça-feira, 5, em suas redes sociais, a modelo celebrou a perda de peso após a gravidez com seus seguidores.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans surgiu com um lindo vestido estampado no tamanho P. Em vídeo, ela exibiu o resultado de seu emagrecimento e ainda se mostrou super feliz com a conquista.

"Gente, essa é a primeira vez que uma roupa P cabe em mim pós-gestação dos gêmeos. E é uma roupa P que comprei depois da gestação. Nunca tinha usado, porque achei que ia ficar magra mais rápido. Olha que lindo que ficou", desse Bárbara, enquanto exibia seu vestido no espelho de seu closet.

Clique aqui e confira o resultado!