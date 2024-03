Bárbara Evans celebra perda de medidas após gravidez de gêmeos: "Primeira vez"

Após a gravidez dos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans entra em um manequim pequeno e celebra a perda de medidas depois da gestação

A modelo Bárbara Evans usou suas redes sociais nesta terça-feira, 5, para celebrar uma conquista pessoal após a gestação dos gêmeos, Álvaro e Antônio, de 3 meses. A influenciadora digital comemorou a perda de medidas após a gravidez.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans surgiu com um lindo vestido estampado no tamanho P. Em vídeo, ela exibiu o resultado de seu emagrecimento e ainda se mostrou super feliz com a conquista.

"Gente, essa é a primeira vez que uma roupa P cabe em mim pós-gestação dos gêmeos. E é uma roupa P que comprei depois da gestação. Nunca tinha usado, porque achei que ia ficar magra mais rápido. Olha que lindo que ficou", desse Bárbara, enquanto exibia seu vestido no espelho de seu closet.

Mais cedo, ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores, a esposa de GustavoTheodoro ainda admitiu que está pecando na academia. "Não está treinando mais?", perguntou um internauta. "Menina, nem me fale... Ando num desânimo. É bebê doente, crise de dor, choro... mexe muito com a rotina!", confessou a modelo, que também é mãe da pequena Ayla, de 1 ano.

Confira o resultado:

Saiba quanto Bárbara Evans já emagreceu

No último dia 15, Bárbara Evans contou para seus seguidores que perdeu 14 quilos nos últimos meses e está radiante com o resultado. Em suas redes sociais, ela mostrou o antes e depois de seu corpo, que ganhou vários quilos durante a gestação, deixando em evidências as mudanças em sua barriga e cintura.

Na legenda, ela contou que ainda quer reduzir mais suas medidas. "Amores, menos 14 quilos! Sim! E estou muito feliz com esse resultado. Estou super focada. Como vocês sabem, iniciei o programa de emagrecimento Detox turbo novamente depois que tive os gêmeos, quando eliminei 8 kg nos primeiros 15 dias. Fiz a desinflamação do organismo, e logo depois iniciei o Desafio Fase 2! A cada dia que passa estou mais feliz por estar conseguindo chegar no meu objetivo e o mais importante, com saúde. Ainda falta um pouquinho para chegar no peso que eu desejo, mas tenho a minha consultora fitness e sua equipe sempre ao meu lado me ajudando!! Não tenho dúvida que vou conseguir, agora falta pouco!! A mamãe aqui merece parabéns né?!", disse ela na legenda.