Bárbara Evans perde 14 quilos e mostra antes e depois

Mãe de três crianças, Bárbara Evans ao mostrar fotos de antes e depois do seu corpo ao eliminar 14 quilos do seu peso

A influenciadora digital Bárbara Evans está mais magra! Depois de dar à luz gêmeos, ela já mudou o seu corpo e revelou o quanto já emagreceu.

Nesta quinta-feira, 15, a musa contou que perdeu 14 quilos nos últimos meses e está radiante com o resultado. Tanto que ela mostrou fotos de antes e depois do seu corpo e deixou evidente a mudança em sua barriga e cintura.

Na legenda, ela contou que ainda quer reduzir mais suas medidas. "Amores, menos 14 quilos! Sim! E estou muito feliz com esse resultado. Estou super focada. Como vocês sabem, iniciei o programa de emagrecimento Detox turbo novamente depois que tive os gêmeos, quando eliminei 8 kg nos primeiros 15 dias. Fiz a desinflamação do organismo, e logo depois iniciei o Desafio Fase 2! A cada dia que passa estou mais feliz por estar conseguindo chegar no meu objetivo e o mais importante, com saúde. Ainda falta um pouquinho para chegar no peso que eu desejo, mas tenho a minha consultora fitness e sua equipe sempre ao meu lado me ajudando!! Não tenho dúvida que vou conseguir, agora falta pouco!! A mamãe aqui merece parabéns né?!", disse ela na legenda.

Bárbara Evans é mãe de Ayla, de 1 ano, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 3 meses.

Bárbara Evans mostra novas fotos dos filhos

Há poucos dias, Bárbara Evans usou as redes sociais para compartilhar um novo ensaio fotográfico de seus herdeiros. Mãe de três crianças, a influenciadora digital reuniu a primogênita Ayla, de um aninho, ao lado dos gêmeos Álvaro e Antônio, que estão com dois meses de vida, e a diferença entre os meninos acabou roubando a cena.

Bárbara não economizou nas publicações e recheou o feed de seu perfil no Instagram com fotos dos pequenos reunidos. Primeiro, a modelo abriu um álbum com os cliques em que Ayla aparece dando um beijinho em cada um dos irmãos: “Tudo que eu sempre sonhei. Nunca imaginei ser tão feliz. Meus filhos, minha vida. Gratidão”, ela se derreteu na legenda.