Bárbara Evans impressiona com novo ensaio dos filhos: “Como são diferentes”

Mãe de três crianças, Bárbara Evans reúne os herdeiros em ensaio inédito e diferença entre os gêmeos rouba a cena; compare

Nesta quinta-feira, 8, Bárbara Evans usou as redes sociais para compartilhar um novo ensaio fotográfico de seus herdeiros. Mãe de três crianças, a influenciadora digital reuniu a primogênita Ayla, de um aninho, ao lado dos gêmeos Álvaro e Antônio, que estão com dois meses de vida, e a diferença entre os meninos acabou roubando a cena.

Bárbara não economizou nas publicações e recheou o feed de seu perfil no Instagram com fotos dos pequenos reunidos. Primeiro, a modelo abriu um álbum com os cliques em que Ayla aparece dando um beijinho em cada um dos irmãos: “Tudo que eu sempre sonhei. Nunca imaginei ser tão feliz. Meus filhos, minha vida. Gratidão”, ela se derreteu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Na sequência, Bárbara fez uma nova publicação, apenas com fotos dos meninos, e exaltou a diferença entre os bebês, que usaram roupinhas com os nomes bordados para se identificar nas fotografias: “Meus gordinhos!! Agora viram como são diferentes? Com quem vocês acham que eles parecem?”, a modelo perguntou aos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Em outra publicação, a filha da apresentadora Monique Evans também apontou as personalidades diferentes entre os três pequenos em outra postagem. Ayla e Antônio parecem mais animados e agitados, enquanto Álvaro aproveitou a sessão de fotos para tirar uma soneca. O menino ainda apareceu com o semblante tranquilo em alguns dos registros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Nos comentários das publicações, os seguidores opinaram sobre as semelhanças entre os meninos e os pais: “Gente, um deles é gêmeo da Aylla. Que lindeza”, brincou uma admiradora. “Antônio com você, Álvaro com o pai”, comentou mais uma. “Álvaro tem já uma carinha de sapeca igual a Ayla”, opinou uma terceira. "Álvaro parece o papai e o Antônio acho parecido com a Ayla", disse mais uma.

Vale mencionar que as três crianças são frutos do casamento de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro, que estão juntos desde 2018. Eles engataram o namoro após a modelo ser apresentada ao empresário pela mãe de uma amiga. Após o romance começar, o casal passou por um período de distanciamento e desmancharam o namoro.

Bárbara seguiu em frente e não guardou mágoas do ex, já que o término aconteceu por motivos pessoais. Por isso, ela decidiu dar uma nova chance ao amor: “Pode ser que no futuro eu me arrependa de não ter dado a chance para o homem da minha vida'. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu dei essa chance e hoje nós estamos casados”, disse.

Bárbara Evans revela que passou por cirurgia:

A influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia após a gravidez de sua primeira filha, Ayla, de 1 ano. Ela contou que sofreu com muitas crises de hemorróidas ao longo da gestação e, após o nascimento da menina, criou coragem e foi operar, antes da chegada dos gêmeos; saiba mais detalhes do procedimento.