Bárbara Evans revela que passou por cirurgia após a gravidez

Bárbara Evans revela problema de saúde que a atormentou após a gravidez e que a levou para um centro cirúrgico

A influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia após a gravidez de sua primeira filha, Ayla, de 1 ano. Ela contou que sofreu com crises de hemorróidas ao longo da gestação e, após o nascimento da menina, criou coragem e foi operar.

Tanto que, a cirurgia foi tão bem-sucedida que ela não teve hemorróidas ao longo da gestação dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, e está bem hoje em dia.

O assunto surgiu nas redes sociais quando ela respondeu perguntas dos fãs e um seguidor quis saber como ela lidou com a hemorróida. “Eu fiz a cirurgia! Sofri muito na gestação da Ayla e depois também. Tive uma crise muito forte e corri para operar. Dói a vida, não posso mentir. Mas depois nunca voltou. Nem na gestação dos gêmeos”, afirmou ela.

Bárbara Evans mostra seu corpo pós-parto

A influenciadora digital Bárbara Evans matou a curiosidade dos fãs ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Ela mostrou a sua nova silhueta um mês após dar à luz e revelou que o corpo está voltando ao que era antes da gestação.

Na frente do celular, Evans apareceu só de lingerie e deixou à mostra sua barriga e também as curvas do seu corpo. Ela mostrou que a barriga ainda está com um pouco de volume e destacou algumas gordurinhas localizadas.

"Curiosidade de um mês de pós-parto de gêmeos. A barriguinha flácida. Está diminuindo de lado, né? Aqui tem gordura dos dois lados. O 'quadrilzaço'. O braço não está lá essas coisas, não. Mas está bom, só estou mostrando para vocês", disse ela.

E completou: "O umbigo está preto. Não sei o que vou fazer com isso aqui tudo, é pele. Que loucura, hein? Mas é isso".