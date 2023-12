Bárbara Evans mostra como está sua barriga um mês após dar à luz gêmeos

Mudanças no corpo pós-parto! Bárbara Evans exibe detalhes de como o seu corpo está se recuperando da gravidez após o nascimento dos filhos

A influenciadora digital Bárbara Evans matou a curiosidade dos fãs ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Ela mostrou a sua nova silhueta um mês após dar à luz e revelou que o corpo está voltando ao que era antes da gestação.

Na frente do celular, Evans apareceu só de lingerie e deixou à mostra sua barriga e também as curvas do seu corpo. Ela mostrou que a barriga ainda está com um pouco de volume e destacou algumas gordurinhas localizadas.

"Curiosidade de um mês de pós-parto de gêmeos. A barriguinha flácida. Está diminuindo de lado, né? Aqui tem gordura dos dois lados. O 'quadrilzaço'. O braço não está lá essas coisas, não. Mas está bom, só estou mostrando para vocês", disse ela.

E completou: "O umbigo está preto. Não sei o que vou fazer com isso aqui tudo, é pele. Que loucura, hein? Mas é isso". Vale lembrar que Bárbara também é mãe de Ayla, de 1 ano, e é casada com Gustavo Theodoro.

Bárbara Evans rebate comentário negativo sobre seu marido

No último dia 18, Bárbara Evans precisou usar suas redes sociais para defender seu marido, o empresário Gustavo Theodoro, de um comentário negativo. Em conversa com seus seguidores por meio de uma caixinha de perguntas, a modelo recebeu uma crítica ao pai de seus filhos.

"Filma o Gustavo com os gêmeos. Parece que ele só gosta da Ayla", disse o seguidor. Irritada, Bárbara não deixou barato e demonstrou o quanto ficou chateada com a afirmação. "Que coisa horrível. É óbvio que ele gosta de todos os filhos. Acontece que a Ayla já entende, então procuramos dar mais atenção para ela não ter ciúmes dos irmãos", justificou a famosa.