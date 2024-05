Mara Maravilha faz descoberta em viagem com o filho: 'Emoção'

Em novas fotos exibindo o rosto do filho, de 5 anos, Mara Maravilha faz descoberta em viagem e compartilha experiência com os fãs

A apresentadora Mara Maravilha encantou ao compartilhar novas fotos exibindo o rosto do filho, Miguel Benjamin, de 5 anos, durante a viagem que estão fazendo em família. Nesta sexta-feira, 03, a famosa postou os registros ao lado do herdeiro e do marido, Gabriel Torres, na Disney, nos EUA, e refletiu sobre o que estão vivendo.

Após dias de revelar o rosto do menino, a artista falou sobre ter descoberto uma coisa muito importante durante a viagem com o pequeno. Apesar da pouca idade, a criança ensinou algo comovente para Mara.

"Viemos trazer o nosso filho Miguel Benjamim, de cinco aninhos nos parques da Disney mas descobrimos que ele é que nos trouxe pra virarmos crianças, na sua infância, aí está o poder dos filhos! Viver é uma arte e ser criança é a melhor parte! De férias aqui na Disney, contamos as histórias de cada dia, nas quais vivemos como protagonistas de cada emoção que esse lugar cinematográfico nos proporciona… realmente a terra do sr. Mickey Mouse é maravilhosa", disse ela na legenda.

Nos últimos dias, Mara Maravilha postou os primeiros cliques de Miguel Benjamin sozinho se divertindo na água. Para quem não sabe, em 2020, ela o adotou e, desde então, escolheu manter discrição sobre a identidade do pequeno. Embora compartilhasse registros ao lado dele, ela sempre escondeu seu rosto, e inclusive, chegou a enfrentar críticas por essa decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Mara Maravilha fala sobre ter escondido o rosto do filho

Após quatro anos da chegada do pequeno, Mara decidiu mostrar o rostinho do herdeiro pela primeira vez. Em conversa com o colunista Fernando Melo do Área Vip, ela reforçou que estava tentando proteger a imagem do menino e sua segurança: “Por vários motivos, mas principalmente resguardar e proteger”, explicou a decisão.

Apesar de revelar a identidade de Miguel, Mara garantiu que vai continuar preservando sua imagem: “Eu e Gabriel iremos proteger o máximo o Miguel Benjamin de tudo que for possível, desse mundo tão perigoso, inclusive da internet também, ele é o nosso bebê, o nosso amor, o presente mais divino que Deus nos deu”, ela celebrou a vida do herdeiro.