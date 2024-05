Luana Piovani comemora conquista após filho voltar a morar com Pedro Scooby

Luana Piovani se orgulha de conquista do filho e aproveita para alfinetar o ex-marido, agora que o herdeiro mora com Pedro Scooby no Brasil

Após seu filho voltar a morar com Pedro Scooby no Brasil, Luana Piovani celebrou uma conquista importante do primogênito, Dom. Nesta sexta-feira, 3, a atriz usou as redes sociais para comemorar que ele entrou no pódio de um campeonato de skate, mas aproveitou para revelar que o herdeiro passou um ano sem praticar o esporte antes de se mudar com o pai.

Através dos stories no Instagram, Luana expressou seu orgulho pelo herdeiro, que está com 12 anos. No entanto, ela também deixou escapar uma alfineta sutil ao pai de seus filhos, depois que ele se mudou de Portugal e retornou ao Brasil: "Meu filho parou de andar de skate assim que o genitor voltou para o Brasil, insisti várias vezes, mas ele nem tocava no skate”, ela desabafou.

“Orei para que o desejo e o talento permanecessem. Agora, ele está no Brasil e, graças a Deus, voltou a andar de skate", Piovani comemorou a conquista do pequeno, e na sequência, compartilhou um vídeo do herdeiro no campeonato: "Meu amor, meu orgulho, minha saudade”, ela legendou o registro e celebrou o talento do filho.

Além de voltar para as pistas de skate, Dom também comemorou outra conquista recentemente. Através de suas redes sociais, Scooby contou que seu filho está se adaptando bem à mudança e parece estar seguindo seus passos no esporte. Depois de voltar a andar de skate e ganhar o terceiro lugar em um campeonato regional, ele passou em um teste importante.

“Uma outra paixão dele é o futebol e ontem ele fez teste pro Boa Vista. Pra quem não sabe, é um clube do Rio de Janeiro, ele fez teste para categoria de base e ele passou. E ele foi me contar todo orgulhoso: 'papai, passei o teste'. Ele tá amarradão!", o ex-participante do Big Brother Brasil e surfista profissional se derreteu pela conquista do primogênito.

Vale lembrar que Luana continua morando em Portugal com os outros dois herdeiros, Liz e Ben, de oito anos, fruto do antigo relacionamento com o surfista. Enquanto isso, Pedro mora no Brasil com Dom, que se mudou recentemente, e também com sua caçula, a pequena Aurora, de um ano, fruto de seu atual casamento com a modelo Cintia Dicker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Luana Piovani desabafou sobre mudança do filho:

Em entrevista a um programa de TV português, Luana Piovani revelou que sua relação com o herdeiro estava sendo conflituosa e que pensou bastante antes de autorizá-lo a se mudar para o Brasil. De acordo com ela, Dom a culpa pela ausência do pai, Pedro Scooby. Além disso, ela contou que a decisão foi muito dolorosa: 'Eu realmente sangrava'; confira o desabafo.