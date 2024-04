Luana Piovani desabafa sobre mudança do filho: 'Me culpa pela ausência do pai'

Luana Piovani comentou sobre a decisão do filho em morar com o pai, Pedro Scooby, e revelou o motivo de ter concordado com a mudança

Residindo em Portugal, a atriz Luana Piovani falou mais uma vez a respeito de sua decisão em deixar o filho mais velho, Dom, ir morar com o pai, Pedro Scooby. O primogênito dos famosos, que completou 12 anos recentemente, está vivendo com o surfista no Brasil, no Rio de Janeiro, há alguns meses.

Em entrevista a um programa de TV português, Luana revelou que sua relação com o herdeiro está sendo conflituosa e que pensou bastante antes de autorizá-lo a se mudar para o Brasil. De acordo com ela, Dom a culpa pela ausência do pai.

"Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Há um ano quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia-a-dia e na prática que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim, eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar", declarou a atriz.

Apesar de ter se mostrado contra a escolha do filho, Luana Piovani explicou que amadureceu a decisão ao longo do tempo e se convenceu que o primogênito também terá uma vida confortável ao lado de Pedro Scooby.

"Então ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então tá ótimo!", concluiu.

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby ficaram juntos de 2013 a 2019. Além de Dom, os dois também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos anos. O surfista e ex-BBB, casado atualmente com a modelo Cintia Dicker, é pai da pequena Aurora, de um aninho.

