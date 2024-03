Luana Piovani fala sobre mudança do filho para a casa do pai

Em novo recado, Luana Piovani atualiza sobre a mudança do filho para a casa do pai: 'Têm direito a viver essa fantasia'

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre a mudança do seu filho mais velho, Dom, para a casa do pai, o surfista Pedro Scooby. Ela contou que o filho vai se mudar para o Brasil - hoje em dia ele vive em Portugal - na próxima semana após uma viagem com o pai e os irmãos. Com isso, ela refletiu sobre a sua decisão de permitir que ele viva a experiência que quer ao lado do pai.

Em uma aparição nas redes sociais, ela contou: "É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor".

E completou: "Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma".

Luana Piovani passou por cirurgias no Brasil

A atriz Luana Piovani esteve no Brasil há pouco tempo e aproveitou para passar em consulta nos seus médicos e também fazer cirurgias. Ela vive em Portugal com seus filhos e resolveu passar por procedimentos com seus médicos de confiança no nosso país.

Nas redes sociais, ela disse que fez uma cirurgia de varizes, colocou células tronco no joelho e também operou as pálpebras dos olhos. "[Na gravidez] dos gêmeos, elas pioraram, abriram uns afluentes. Eles estão com oito anos e, nesses últimos quatro, eu acho que elas pioraram, ganharam um leve volumezinho", disse ela.

E completou: "Fiz minhas pálpebras com laser moderno, que é óbvio que eu não sei o nome, que o meu cirurgião plástico especializado só em olhos tem agora essa especialização (...) Eu não tinha noção do tanto que o meu olhar estava cansado, só fui ver depois".