Luana Piovani passa por três cirurgias no Brasil. Saiba o que ela fez!

Vivendo em Portugal, a atriz Luana Piovani revela que aproveitou viagem ao Brasil para passar por cirurgias e explica o motivo

A atriz Luana Piovani esteve no Brasil há pouco tempo e aproveitou para passar em consulta nos seus médicos e também fazer cirurgias. Ela vive em Portugal com seus filhos e resolveu passar por procedimentos com seus médicos de confiança no nosso país.

Nas redes sociais, ela disse que fez uma cirurgia de varizes, colocou células tronco no joelho e também operou as pálpebras dos olhos. "[Na gravidez] dos gêmeos, elas pioraram, abriram uns afluentes. Eles estão com oito anos e, nesses últimos quatro, eu acho que elas pioraram, ganharam um leve volumezinho", disse ela.

E completou: "Fiz minhas pálpebras com laser moderno, que é óbvio que eu não sei o nome, que o meu cirurgião plástico especializado só em olhos tem agora essa especialização (...) Eu não tinha noção do tanto que o meu olhar estava cansado, só fui ver depois".

Assista ao vídeo:

Filho de Luana Piovani pede para morar com o pai

A atriz Luana Piovani fez uma revelação sobre sua família. Em uma entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que o filho mais velho, Dom, de 12 anos, pediu para ir morar com o pai, Pedro Scooby. Hoje em dia, o menino mora com a mãe e os irmãos em Portugal, mas resolveu que quer viver no Brasil com o pai. Desse modo, a artista desabafou sobre a situação e contou que aceitou o pedido do menino.

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela.

E ela completou: "Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai".