Filho de Luana Piovani decide ir morar com o pai, Pedro Scooby

Aos 12 anos, o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby pede para ir morar na casa do pai e a atriz desabafa

A atriz Luana Piovani fez uma revelação sobre sua família. Em uma entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que o filho mais velho, Dom, de 12 anos, pediu para ir morar com o pai, Pedro Scooby. Hoje em dia, o menino mora com a mãe e os irmãos em Portugal, mas resolveu que quer viver no Brasil com o pai. Desse modo, a artista desabafou sobre a situação e contou que aceitou o pedido do menino.

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela.

E ela completou: "Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai".

Luana Piovani revela se quer se casar novamente

Nesta semana, Luana Piovani participou do PodDelas e revelou se pretende se casar novamente. "Eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Não tem chance. Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com toalha molhada em cima da cama a vida inteira?", afirmou a artista.

"Vou pegar a minha toalha maravilhosa, passar nessa tez em que acabei de fazer um laser de magma, praticamente, e está aquele cheiro de zona do agrião. Aquele horror! Dá um ódio. E os pelos na pia. Não sabe nunca onde está nada. E aí grita a gente: 'onde é que tá?'. Não sei, p****, procura. Vai à merda", acrescentou ela.

Tata, então, questionou se Piovani está solteira: "Não, tô apaixonada", garantiu a artista, que namora o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt, de 31 anos.