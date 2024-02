Luana Piovani revela se pretende se casar novamente

A atriz e apresentadora Luana Piovani, que foi casada com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, abriu o jogo sobre se casar novamente

Nesta última quinta-feira, 22, Luana Piovani participou do PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, e revelou se pretende se casar novamente.

"Eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Não tem chance. Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com toalha molhada em cima da cama a vida inteira?", afirmou a artista.

"Vou pegar a minha toalha maravilhosa, passar nessa tez em que acabei de fazer um laser de magma, praticamente, e está aquele cheiro de zona do agrião. Aquele horror! Dá um ódio. E os pelos na pia. Não sabe nunca onde está nada. E aí grita a gente: 'onde é que tá?'. Não sei, p****, procura. Vai à merda", acrescentou ela.

Tata, então, questionou se Piovani está solteira: "Não, tô apaixonada", garantiu a artista, que namora o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt, de 31 anos.

Vale lembrar que a artista foi casada entre 2013 e 2016 com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, com quem teve três filhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8.

Luana Piovani esculacha Globo

Luana Piovani quebrou o silêncio e expôs mais uma polêmica nos bastidores de uma minissérie da Globo. Durante uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’, a atriz assumiu ter se envolvido em uma confusão com a equipe e revelou que ficou traumatizada por conta de uma de suas primeiras produções, 'Sex Appeal'.

Sincera como sempre, Piovani revisitou sua trajetória ao lado das apresentadoras e explicou que não teve uma experiência positiva nos bastidores e assumiu ter armado um barraco com os colegas de equipe.

"Com 16 anos virei protagonista na Globo, na minissérie 'Sex Appeal', me traumatizei, mandei todo mundo à merd*, inclusive, a Globo, e voltei para São Paulo. Falei: ‘quero voltar a morar na minha casa, ganhar bem, ser bem tratada e viajar o mundo. Essa bost* aqui que vocês me deram não está dando certo, não'", disse ela. Saiba mais!