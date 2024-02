Luana Piovani assume barraco em bastidores e esculacha Globo: “Traumatizei”

Sincerona! Luana Piovani revela detalhes sobre confusão nos bastidores de minissérie e não poupa críticas à sua antiga emissora, Globo

Na última quinta-feira, 23, Luana Piovani quebrou o silêncio e expôs mais uma polêmica nos bastidores de uma minissérie da Globo. Durante uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’, a atriz assumiu ter se envolvido em uma confusão com a equipe e revelou que ficou traumatizada por conta de uma de suas primeiras produções, 'Sex Appeal'.

Sincera como sempre, Piovani revisitou sua trajetória ao lado das apresentadoras. Ela contou que começou a trabalhar aos 14 anos como modelo, chegou a emplacar uma carreira internacional e a modelar no Japão. Pouco tempo depois, chamou a atenção da emissora e foi contratada pela Globo. Segundo a artista, foi assim que o pesadelo começou.

Luana explicou que não teve uma experiência positiva nos bastidores e assumiu ter armado um barraco com os colegas de equipe: “Com 16 anos virei protagonista na Globo, na minissérie 'Sex Appeal', me traumatizei, mandei todo mundo à merd*, inclusive, a Globo, e voltei para São Paulo", a apresentadora disparou sem pensar duas vezes.

Em seguida, a artista não poupou críticas à sua antiga emissora, chegando até a criticar os salários que recebeu na época em que gravou o programa: “Falei: ‘quero voltar a morar na minha casa, ganhar bem, ser bem tratada e viajar o mundo. Essa bost* aqui que vocês me deram não está dando certo, não'”, ela foi contundente mais uma vez.

Para finalizar a sequência de críticas, a artista ainda revelou que não entendia por que todos queriam entrar para a vênus prateada: “Sei que o pessoal está apaixonado, só pensa nisso. Inclusive não entendi até agora porque fica todo mundo babando na porta dessa empresa, mas não é isso o que eu quero, não”, Luana detonou sem papas na língua.

Luana falando que globo só e glamour e ilusão que pagavam mal 😂😂😂🙌 pic.twitter.com/bAZHyvhxRh — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) February 23, 2024

Vale lembrar que, apesar de ter relatado a experiência ruim, Piovani retornou à emissora no ano seguinte para participar de dois programas: em um episódio do extinto ‘Você Decide’ e na novela ‘Quatro por Quatro’. Nos anos seguintes, a estrela também acumulou sucessos em produções como ‘Vira Lata’, ‘Malhação’ e ‘Labirinto’.

Foi só em 2012 que a artista decidiu dar um basta e se aposentou de vez das novelas da emissora, retornando apenas como apresentadora. Além disso, Luana se mudou para Portugal ao lado de seu ex-marido, o surfist PedroScooby, e dos três filhos, Liz, Dom e Bem. Apesar de ter colocado um ponto final no casamento, ela ainda mora no país estrangeiro.

Luana Piovani impressiona ao mostrar seu namorado gato:

A apresentadora Luana Piovani chamou a atenção ao compartilhar um vídeo romântico com fotos de seu namorado, Lucas Bitencourt. Há cerca de três anos com o moço com aparência de galã, a famosa apaixonada surpreendeu ao exibi-lo em novos registros, levando a algumas pessoas pensar que ela estava de novo companheiro; veja os cliques.