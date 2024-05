Christina Rocha revela verdadeiro motivo para sair do SBT: 'Não estava feliz'

A apresentadora Christina Rocha conta o que aconteceu para se afastar do programa Tá na Hora e até romper o contrato com o SBT

A apresentadora Christina Rocha gravou um vídeo nas redes sociais para revelar o verdadeiro motivo de sua saída do SBT. Após o SBT confirmar que romperam o contrato nesta semana, ela justificou sua decisão de não continuar no programa Tá na Hora, que estreou neste ano ao lado de Marcão do Povo.

Rocha contou que não estava feliz com o formato do programa e falou isso para a direção. Ela se afastou nos últimos tempos e a emissora informou que não tinham outro projeto para ela neste momento. Com isso, eles romperam o contrato em comum acordo.

"Vou contar tudo para vocês sobre o que aconteceu. Começou tudo lá atrás… Ano passado, quando o Casos de Família saiu do ar, e veio esse projeto, que ia ter uma revista eletrônica no ano seguinte e que ia ser uma revista que teria jornalismo. Em janeiro, antes de estrear, eu já estava percebendo que, na verdade, não ia ser uma revista eletrônica, pelo menos na minha concepção, tá? O que aconteceu? O Tá na Hora, eu fui sentindo que não era para mim. Por que não era para mim? Eu tenho muitos anos de carreira. Fui fazendo os pilotos. Quando chegou nos últimos pilotos, eu já comecei a ver que aquilo ali tava… Eu me reuni com a direção e falei: ‘Não é o meu perfil isso aí. Tudo que eu fiz na minha vida foi com paixão, com amor. Eu acho que isso aqui é mais para a linha de jornalismo, não é minha praia’. Isso antes de estrear. E falaram ‘A gente vai mudando, vai ser sua cara’. Veio a estreia do programa", disse ela.

E completou: "Eu já sabia, mas eu tentei fazer nas primeiras semanas. Nesse meio tempo, eu sempre falando: ‘Não é isso que eu quero. Não é isso o meu perfil. Eu gosto de gente. Eu sou do entretenimento. Gosto de plateia. Gosto de dar bronca, dar risada. Não é para mim’. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não ame. Eu sou inteira e sincera. Todos os programas que eu fiz foram um sucesso e todos eu amei fazer desde lá atrás. Eu não fiz um programa que não fosse sucesso absoluto. E quando começou o Tá Na Hora eu falei não é isso e não é o meu perfil. Eu estou em uma fase da minha vida que eu tenho que fazer o que eu ame. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não esteja amando. Tem tantos projetos que eu caberia. Mas esse não era a minha praia. Foi desde o começou que isso não era para mim. Deixando bem claro que eu adoro o Marcão do Povo. Eu vendo aqui e eu avisando".

Então, ela falou sobre como se sentia. "Eu saia daqui de casa, sabe quando você acha que vai pirar? Eu não consigo fazer uma coisa que eu não ame. Jornalismo, nada contra, mas eu tenho que fazer uma coisa que eu ame de paixão. Não tem a ver comigo. Será que eu vou conseguir? Mas eu não consegui. E veio a morte do meu cunhado, era um irmão que eu tinha, mas serviu para pensar em como a vida é curta. A gente tem que ser feliz. E eu não estava feliz fazendo o que eu estava feliz. Tem coisa pior do que você não estar feliz? Realmente é uma decisão que eu vou tomar. Eu tive uma reunião e falei que já ia sair do Tá na Hora. Falei que não dava para mim, não era o meu perfil. Passou essa semana e me chamaram. Na conversa, não era interessante para o SBT me manter lá sem ter um projeto a curto prazo para mim e é isso aí", afirmou.

Por fim, Rocha fez um agradecimento ao SBT pelo longo período de trabalho. "Queria dizer que eu gosto muito do SBT, tenho uma história enorme com a emissora, mandar um beijo para todo mundo. Estou animadíssima para novos projetos, novas coisas, novos programas. Eu estou muito animada mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos comentários. Sabe quando você está orgulhosa de você? Orgulhosa no sentido de que eu disse não para uma coisa que não estava me fazendo bem. E às vezes a gente tem medo de tomar certas decisões. Para mim, estar bem mentalmente e profissionalmente é muito mais importante hoje. Muito obrigada, um beijo para vocês", declarou.