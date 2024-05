Ana Maria Braga dá bronca em câmera: ‘Larga a mão de ser mentiroso’

A apresentadora Ana Maria Braga surpreende ao dar uma bronca em um profissional do seu programa na TV ao oferecer uma comida para ele

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao dar uma bronca ao vivo em um dos profissionais de câmera do programa Mais Você, da Globo. Nesta quinta-feira, 2, ela ofereceu a receita do dia para o funcionário e ele até gostou do prato, mas ela não gostou da rapidez da resposta dele.

“Pega um pedacinho de pão aqui e passa aí (na pasta) e me fala se é bom”, disse ela. E ele logo disse: “É bom”. Porém, ela não gostou da resposta: “Muito rápido, você nem botou na boca. Larga a mão de ser mentiroso. Tem que botar na boca primeiro para saber se é bom”.

Então, o personagem Louro Mané entrou na brincadeira: "Eu fazia comer de novo. Quero ver. Degusta, meu filho”. Com isso, Ana Maria ofereceu mais um pedaço e perguntou: “É bom? E o que é?”. Ele disse que era maionesa e ela brincou com ele. "Maionese? Rapaz, tu tá ruim. Troca as papilas gustativas que tá brabo", afirmou ela, que tinha feito uma receita de pasta de tofu.

Ana Maria Braga abandonou vício

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao contar que já foi fumante. Ela revelou que decidiu abandonar o vício em cigarro em 2023 após precisar fazer um procedimento médico no hospital.

Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, a estrela revelou que teve as veias entupidas por causa de sua situação de fumante e decidiu que era a hora de abandonar o vício. "Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro", disse ela.

E completou: "Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu – e eu ainda não tinha parado de fumar. Voltei lá em novembro do ano passado, desentupiu, trocou. Depois desse entupimento eu falei que nunca mais [fumaria]".

Vale lembrar que Ana Maria Braga também já teve câncer de pulmão.