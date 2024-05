Christina Rocha fez reflexão sobre trabalho um dia antes de deixar SBT; veja

SBT confirmou nesta quinta-feira, 2, a rescisão do contrato de Christina Rocha; apresentadora deixa emissora após 42 anos

Christina Rocha (66) deixou o SBT nesta quinta-feira, 2, após 42 anos na programação da emissora. Um dia antes da notícia, nesta quarta-feira, 1º, a apresentadora celebrou o Dia do Trabalho e publicou uma reflexão em seu perfil do Instagram.

"Que nunca a vida e suas experiências no decorrer desse caminho, tirem de nós a vontade de fazer, crescer, amar e realizar sonhos! Nós merecemos! Viva o Dia do Trabalho!", escreveu Christina Rocha na legenda da foto , que parece mostrar sua carteira de trabalho dos anos 1980.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas elogiaram a apresentadora e comentaram sobre os seus salários. Na época, a artista recebia em cruzeiro, moeda vingente no Brasil nos anos 1980, e, por isso, teve salários que foram de 51 mil até 207 mil.

A rescisão do contrato de Christina Rocha foi anunciada pelo SBT nesta segunda, através de um comunicado compartilhado com a imprensa. A apresentadora chegou à emissora em 1981 e apresentou programas como Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Aqui Agora, Alô Christina e Fantasia.

No ano de 2009, ela reformulou a apresentação do Casos de Família e trouxe muito sucesso para a emissora, se tornando o principal rosto da atração por mais de uma década. Neste ano, em 2024, ela assumiu o comando do Tá na Hora.

"O SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre a as partes", diz o comunicado compartilhado com a imprensa. "Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CHRISTINA ROCHA NO INSTAGRAM: