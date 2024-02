Luana Piovani impressiona ao mostrar seu namorado gato: 'Me encontra'

Novo namorado? Luana Piovani impressiona ao mostrar registros com Lucas Bitencourt; famosa está há anos com o moço, mas confundiu internautas

A apresentadora Luana Piovani chamou a atenção ao compartilhar um vídeo romântico com fotos de seu namorado, Lucas Bitencourt. Há cerca de três anos com o moço com aparência de galã, a famosa surpreendeu ao exibi-lo em novos registros, levando a algumas pessoas pensar que ela estava de novo companheiro.

No vídeo com vários cliques do amado, a loira colocou uma música de Charlie Brown Jr. e se declarou para ele com o trecho da canção muito conhecida. "Me encontra… deixa eu te encontrar?…", escreveu ela demonstrando todo sua paixão.

Nos comentários, os internautas admiraram o eleito da artista e falaram sobre eles estarem juntos há tempos, já que muitos acharam que ele era um novo namorado. "Um amor literalmente a sua altura", falaram. "GENTE TEM MAIS DE 3 ANOS QUE ELES ESTAO JUNTOS KKKKKKKKKKKKKK O povo falando pra ela superar o Scooby pé nozovo. Manoooo a mona tá sentando bem e faz tempo! Logo se vê que a grande maioria aqui nem é fã da Luana! Só vem pela fofoca mesmo", divertiram-se.

Ainda nos últimos dias, Pedro Scooby surpreendeu ao rebater um comentário de um seguidor dizendo que Luana Piovani seria melhor que a atual do surfista, a modelo Cíntia Dicker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani manda indireta para Pedro Scooby

A apresentadora Luana Piovani deu o que falar recentemente após postar uma indireta em seus stories para o ex-marido e pai de seus filhos, o surfista Pedro Scooby. Sem citá-lo, ela falou sobre pagar as contas e o chamou de "alecrim dourado".

Depois de postar uma frase reflexiva sobre o que considera que seja caráter, a loira comentou sobre o assunto e disparou algumas informações sobre sua vida financeira. Segundo a famosa, alguém estaria querendo pegar seu dinheiro.

"Alecrim dourado não tem caráter! Finge de ovelha, mas é mais um homem escroto que não preza por quem cuida dos seus filhos! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram 8 anos de contas pagas? Dentista, comida, viagens, pediatra, 8 funcionárias? Vou rir quando a conta chegar", escreveu sem dar mais informações do que estaria acontecendo.