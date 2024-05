Paula Burlamaqui se derrete pela enteada após assumir novo namoro: ‘Amores’

Após assumir namoro com empresário que já foi casado com atriz famosa, Paula Burlamaqui se declara publicamente para nova enteada

Nesta segunda-feira, 20, Paula Burlamaqui usou as redes sociais para se derreter pela mais nova enteada, Anna Clara, após assumir seu novo namoro com Luís Paulo Montenegro. A pequena, que é fruto do antigo casamento do empresário com a atriz Carolyna Aguiar, conhecida também como Anna Aguiar, ganhou uma declaração especial da madrasta.

Em suas redes sociais, Paula abriu um pequeno álbum de fotos de momentos com a família. Entre os registros, seu novo amado, Luís Paulo, aparece deitado com sua cachorrinha, Lola. Na sequência, a famosa incluiu cliques do namorado brincando com a filha, Anna Clara. Os dois aparecem posando na piscina e na sala de casa.

Na legenda, Burlamaqui aproveitou para se declarar para a menina e também ao namorado: “Amores, Luís Paulo Montenegro, Anna Clara e Lola. Ô delícia”, disse a atriz, que recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que Paula assumiu seu relacionamento há poucos dias, apesar do romance já estar rolando há alguns meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Em seu perfil oficial no Instagram, Paula compartilhou um dos primeiros cliques ao lado de seu novo amor. No registro, os dois estão abraçados durante um passeio na Praia de Itacoatiara, no Rio de Janeiro. De maneira discreta, ela assumiu o relacionamento e adicionou apenas um emoji de coração na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Discreto sobre sua vida pessoal, o empresário mantém sua conta na rede social privada e com poucos seguidores. Apesar disso, seu passado não é um mistério, já que ele foi casado e teve dois herdeiros com Carolyna Aguiar, atriz que já participou de diversas produções de sucesso, como ‘Desejo’, ‘Fera Ferida’ e ‘Páginas da Vida’. Sua última aparição nas telinhas foi em ‘Totalmente Demais’.

Paula Burlamaqui revela motivo para não ter filhos:

A atriz Paula Burlamaqui concedeu uma entrevista para a Revista CARAS e falou sobre detalhes de sua vida pessoal. Entre os assuntos abordados, ela contou sobre não ter filhos e revelou o motivo para não ter construído uma família. “Fiquei muito tempo com uma pessoa e não engravidei. Depois, acho que não tive parceiros com os quais eu idealizasse construir uma família. E aí o tempo passou!", disse.

"Mas tenho meus dois cachorros e quatro gatos e não me sinto só. Quem tem animal tem um amor”, disse ela. Além disso, a artista contou que está namorando atualmente e revelou detalhes do relacionamento: "Eu busco o companheirismo, uma pessoa calma, um cara inteligente, gentil, porque a parte boa de não esta sozinha é justamente ter uma companhia", ela refletiu.