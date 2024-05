Leandra Leal relata distorção de imagem em desabafo: 'Me colocava defeitos'

Em um longo desabafo pessoal sobre autoestima, a atriz Leandra Leal revelou ter sofrido distorção de imagem ao longo de sua carreira

A atriz Leandra Leal usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 20, para dividir com os seguidores um relato bastante pessoal envolvendo autoestima. Ela, que está grávida do segundo filho, abriu o coração e revelou ter sofrido com distorção de imagem ao longo de sua carreira artística.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista contou que decidiu abordar publicamente o assunto após rever alguns trabalhos antigos, como a reprise da novela 'Cheias de Charme', da Globo, e a primeira temporada de 'Justiça', original Globoplay. Na série, Leandra interpreta Kellen.

No vídeo publicado, ela explica que fez uma grande preparação para dar vida a personagem na ficção. "Antes de tudo, isso é uma experiência minha e só por acreditar que pode em alguma camada se relacionar com outras experiências, resolvi compartilhar. Normalmente eu prefiro compartilhar minhas vivências através dos meus trabalhos, com as camadas, proteções e exposições, trocas e transformações que arte pode provocar", iniciou a famosa na legenda da postagem.

"Mas as vezes esses trabalhos também me levam a reflexões profundas ao longo do processo que vão além do resultado na tela, como é o caso agora, e acho que pelo momento reflexivo que estou vivendo, grávida de um 2º filho, pós 40, revendo trabalhos reprisados por aí, achei que seria válido compartilhar esse pensamento que me chegou a partir da Kellen de Justiça 2: distorção de imagem", disse ela.

E continuou: "Em um passado não muito distante eu me colocava defeitos, cheguei a entrar diversas vezes em dietas mirabolantes, remédios milagrosos, exercícios loucos, mesmo sendo uma mulher magra! Dá pra acreditar? Mas isso é só 1% do efeito que comentários absurdos sobre o corpo alheio causam".

Em seguida, Leandra Leal mencionou a pressão estética e revelou que nunca estava satisfeita com o próprio corpo. "O que me motiva também é ver como essa questão vire e mexe volta a ser uma pauta preocupante e abrangente na vida das pessoas. Em especial para meninas e mulheres, que em algum momento da vida se olharam, não se gostaram e se forçaram a mudar algo. Tudo isso por pressões estéticas externas pensadas para nos fazer sentir mal, além, é claro, das diversas camadas de mecanismos sociais, algumas das quais eu reconheço que jamais me enquadraria por questões de raça e classe", disse.

Ao final de seu relato, a atriz reforçou que decidiu compartilhar sua experiência pessoal para ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Além disso, ela aproveitou para deixar uma mensagem acolhedora para quem não se sente bem com seu próprio corpo.

"Por isso resolvi compartilhar aqui com as mulheres que também já sentiram essa pressão e essa insegurança, para que, quem sabe assim, possamos abrir um diálogo sincero nos comentários e principalmente com as nossas amigas, pensando sobretudo no compromisso com o HOJE, independente dos atravessamentos, olhar para nós em todas as nossas fases com gentileza e gratidão por estarmos vivas. Lembrando que essa pressão é também uma forma de controle sobre os nossos corpos, que pode afetar a nossa liberdade de ser quem somos e sentir prazer com isso. A experiência da vida só é possível nesse corpitcho que temos, ele é único, potente, e merece todo amor do universo", concluiu.

