Grávida, Leandra Leal impressiona ao mostrar rotina de exercícios: 'Energia'

À espera do segundo filho, a atriz Leandra Leal mostrou que segue focada em sua rotina de exercícios físicos com 18 semanas de gestação

Grávida de 18 semanas, a atriz Leandra Leal mostrou que está cuidando bastante da saúde e bem-estar, e segue mantendo a rotina de exercícios físicos em dia. Na manhã desta segunda-feira, 25, a artista usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento de seu dia ao lado da treinadora Lu Igarashi.

No registro compartilhado, Leandra surge focada enquanto realiza um levantamento de peso. "2ª com força, energia e 18 semanas", escreveu a famosa na legenda da postagem. Impressionados com a força da atriz, diversos internautas elogiam sua iniciativa e força de vontade.

"Caraca gata, eu no máximo fico na yoga, você tá que tá, hein!", declarou uma seguidora. "Pelo jeito o menino vai ser jogador de futebol. Leandra você tá linda demais, minha favorita", brincou outra. "Amei! Mamãe de dois e fortona, é isso aí Lelê", disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Na última semana, Leandra Leal revelou ao público que está à espera de seu segundo filho. O herdeiro é o primeiro com o marido, o cineasta Guilherme Burgos. "A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", contou ela, na ocasião.

Mamãe de segunda viagem, a atriz agora terá um menino. "Comunicamos que Leandra Leal está grávida de seu segundo filho. A atriz, que já é mãe de Júlia Leal, está com 17 semanas de gestação e espera um menino com o marido, o cineasta Guilherme Burgos. Desejamos muita felicidade para toda essa família que amamos!", informou a equipe da famosa ao site Gshow.

A artista também é mãe de Julia, de nove anos, junto com o gestor cultural Alê Youssef. Os dois adotaram a menina em 2016, quando ainda estavam casados. Discreta sobre sua vida pessoal, ela já revelou alguns detalhes de sua jornada de amor e espera pela pequena, que chegou em sua vida quando tinha menos de dois aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

