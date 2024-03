Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr aparece sorridente em novas fotos

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, esbanja fofura em fotos com a mãe e a tia durante viagem para a Arábia Saudita

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 5 meses de vida, roubou a cena ao aparecer em novas fotos com a mãe e com a tia, Bianca Biancardi. A menina foi viajar para a Arábia Saudita com a mãe, que foi fazer um trabalho na região, e esbanjou fofura.

Em novas fotos, a bebê apareceu sorridente enquanto se divertia. “Estou acompanhando minha mamãe na viagem dela a trabalho e estou me comportando direitinho para ir nas próximas”, escreveu Biancardi na legenda.

Nas imagens, Mavie usou um look de grife. Ela surgiu com um macacão de bebê com a estampa clássica da grife Burberry. O look custa US$ 290 - cerca de R$ 1.450.

Mavie surge com bota baratinha

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie está em sua primeira viagem internacional. A menina foi levada para visitar Barcelona, na Espanha, para visitar o seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é filho de Neymar com Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais.

“Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.