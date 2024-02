Filha de Neymar e Bruna Biancardi usa bota barata para passeio em Barcelona

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreende ao revelar o preço da bota da filha, Mavie, para passeio em Barcelona

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie está em sua primeira viagem internacional. A menina foi levada para visitar Barcelona, na Espanha, para visitar o seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é filho de Neymar com Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais .

“Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.

Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

Mavie exibe sorrisão em novas fotos

Com apenas quatro meses de vida, a pequena Mavie, que é filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, esbanjou fofura em novas fotos. A mamãe coruja compartilhou as fotos recentes da herdeira, que foram feitas pela madrinha dela, Hanna Carvalho.

Nas fotos, Mavie apareceu dando um sorriso encantador na hora dos cliques enquanto se divertia com a família. “Eu não posso babar sozinha nessas fotos que a dinda Hanna Carvalho tirou”, disse ela na legenda.

Mavie nasceu por meio do parto cesariana no dia 6 de outubro de 2023 em uma maternidade de São Paulo. Porém, o papai não acompanhou o parto da filha porque ele estava no caminho. O atleta estava na Arábia Saudita e não chegou a tempo.