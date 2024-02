Sorrisão de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, rouba a cena em fotos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie exibe toda a sua fofura em novas fotos com sorrisão no rosto

Com apenas quatro meses de vida, a pequena Mavie, que é filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, esbanjou fofura em novas fotos. A mamãe coruja compartilhou as fotos recentes da herdeira, que foram feitas pela madrinha dela, Hanna Carvalho.

Nas fotos, Mavie apareceu dando um sorriso encantador na hora dos cliques enquanto se divertia com a família. “Eu não posso babar sozinha nessas fotos que a dinda Hanna Carvalho tirou”, disse ela na legenda.

Mavie nasceu por meio do parto cesariana no dia 6 de outubro de 2023 em uma maternidade de São Paulo. Porém, o papai não acompanhou o parto da filha porque ele estava no caminho. O atleta estava na Arábia Saudita e não chegou a tempo.

Neymar e Bruna Biancardi curtem festa juntos

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição ao lado da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Os dois estão separados há alguns meses, mas seguem com uma boa convivência por causa da filha deles, Mavie, de quase 4 meses de vida. Porém, eles quase não aparecem juntos nas redes sociais.

Tanto que uma foto deles no mesmo local viralizou na internet nesta sexta-feira, 2. Os dois foram fotografados ao lado de amigos na festa de aniversário do filho de um dos amigos dele, Pedro Lopes, em Santos, no litoral de São Paulo.

Na foto, Neymar e Bruna posaram sorridentes com os amigos enquanto ela segurava a filha no colo. Porém, eles ficaram distantes um do outro na hora do clique.

O fim do namoro deles foi anunciado em novembro de 2023 por meio de um post dela nas redes sociais.“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.