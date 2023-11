Acabou! Bruna Biancardi confirma fim do namoro com Neymar Jr

Bruna Biancardi e Neymar Jr não formam mais um casal e fala sobre qual é o status do relacionamento deles: ‘Pais da Mavie’

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr não estão mais juntos! Nesta terça-feira, 28, ela confirmou que os dois se separaram e o único vínculo entre eles é a filha, Mavie, de quase dois meses.

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.

Porém, Biancardi não deu detalhes sobre quanto o namoro com Neymar chegou ao fim.

Detalhe da festa de Neymar Jr

O craque Neymar Jr teria realizado mais uma de suas festas neste final de semana, informou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. E a festa ainda contou com um detalhe inusitado: é que ele estaria bem interessado em uma das convidadas da farra que realizou.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.