Neymar se irrita ao levar "fora" de atriz da Globo: "Me fazendo de otário"

Em momento inusitado, Neymar se irrita ao levar "fora" de atriz da Globo; ele teria realizado festa em sua mansão neste final de semana

O craque Neymar Jr teria realizado mais uma de suas festas neste final de semana. E a festa ainda contou com um detalhe inusitado: é que ele estaria bem interessado em uma das convidadas da farra que realizou.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.

Vale lembrar que Neymar Jr. está passando uma temporada na mansão de Mangaratiba, no litoral fluminense. Ele está se recuperando da cirurgia que fez após ser detectada uma das mais graves lesões de sua carreira.

Recentemente, o craque e Bruna Biancardipassaram um final juntinhos na mesma mansão, o que levantou a possibilidade de que os dois tivessem reatado o relacionamento. Outros casais de amigos também estiveram por lá, mostrando que o clima era de tranquilidade e romance. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão.

Neymar Jr dá banho na filha recém-nascida na maternidade

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou uma cena encantadora de seu primeiro dia ao lado da filha recém-nascida, Mavie. No meio do álbum com as primeiras fotos da filha nas redes sociais, ele apareceu dando banho na bebê sob o olhar atento da mãe, Bruna Biancardi.

Na imagem, o atleta surgiu com a filha muito bem segura em seus braços enquanto cuidava dela na banheira. Nos outros cliques, Neymar e Bruna apareceram com a herdeira no colo enquanto dando beijos nela e conversavam felizes. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda. Veja as fotos!