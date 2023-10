Neymar Jr dá banho na filha recém-nascida na maternidade

Foto de Neymar Jr dando banho na filha recém-nascida, Mavie, encanta os fãs no álbum das primeiras fotos da bebê

Pai de segunda viagem, o jogador de futebol Neymar Jr mostrou uma cena encantadora de seu primeiro dia ao lado da filha recém-nascida, Mavie. No meio do álbum com as primeiras fotos da filha nas redes sociais, ele apareceu dando banho na bebê sob o olhar atento da mãe, Bruna Biancardi.

Na imagem, o atleta surgiu com a filha muito bem segura em seus braços enquanto cuidava dela na banheira. Nos outros cliques, Neymar e Bruna apareceram com a herdeira no colo enquanto dando beijos nela e conversavam felizes.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda.

Mavie veio ao mundo na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo. A bolsa de Bruna rompeu na tarde de quinta-feira, 5, e ela logo foi para a maternidade. Neymar estava na Arábia Saudita quando o trabalho de parto começou e entrou no avião o mais rápido possível. Ele chegou no Brasil na tarde desta sexta-feira e foi direto para a maternidade para conhecer a herdeira.

De acordo com o Jornal O Globo, Mavie nasceu por meio do parto cesárea e está bem. Ela já está no quarto com a mãe.

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Time de Neymar libera o craque para conhecer a filha

O nascimento da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, está dando o que falar na internet nesta sexta-feira, 6. Agora, o time Al-Hilal, no qual ele joga na Arábia Saudita, se pronunciou sobre a liberação para a viagem às pressas do atleta.

De acordo com o site Globo Esporte, a equipe do time informou que deram a permissão para que Neymar Jr pudesse viajar para conhecer a filha. “O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido a sua recém-nascida menina”, informaram em um comunicado oficial. Com isso, o jogador não estará no jogo do time no sábado, 7.

Neymar iniciou a sua viagem ao Brasil na noite de quinta-feira, 5, fez uma parada na Espanha e embarcou novamente em seu jatinho particular rumo a São Paulo. Ele teria feito o pouso no Brasil por volta das 13h.