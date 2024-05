Pecuarista e empresária, mineira Dyovanna Andrade se inspira na família: 'Já nasci no agro'

Na Fazenda Vertente Grande, em MG, Dyovanna Andrade atua com gado de corte; jovem ascendeu ao agro por meio das influências que recebeu em casa

Pecuarista de sucessão familiar, a jovem Dyovanna Andrade (23) ascendeu ao agronegócio por meio das influências que recebeu em casa. “Eu já nasci no agro. Toda a minha família sempre trabalhou com isso”, conta ela, que, atualmente, lida com gado de corte na Fazenda Vertente Grande, em Minas Gerais. “Eu gosto de tomar conta de tudo. Tanto no curral quanto dentro de casa”, afirma ela. Embora nunca tenha enfrentado preconceitos ou barreiras no setor, Dyovanna sabe que a realidade de muitas mulheres não é como a sua.

“Meu pai sempre deixou a gente com a mente bem aberta sobre o trabalho. Nós fazemos de tudo e eu me divido entre todas as funções”, explica. Com mais de 70000 seguidores nas redes sociais, além de compartilhar sua rotina na fazenda, ela é empreendedora e tem uma loja de roupas, na cidade de Prata, também em Minas Gerais, e uma marca de joias e semijoias, por meio das quais reforça todo seu sucesso profissional. “É preciso foco e persistência, pois Deus sempre cuida de tudo aquilo de que precisamos”, declarou ela, dando exemplo de empoderamento e feminilidade para os seus seguidores.

FOTOS: DIVULGAÇÃO