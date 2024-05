Zé Felipe surpreende Virginia com presente especial: 'Recebida com amor'

Após passar alguns dias longe de casa trabalhando, a influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma bela surpresa do marido, Zé Felipe

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente especial do marido, o cantor Zé Felipe, ao retornar para casa após alguns dias intensos de trabalho. Na manhã desta terça-feira, 21, ela compartilhou nas redes sociais uma foto do buquê de rosas enorme encomendado pelo companheiro.

Em seu Instagram oficial, a mãe das Marias posou ainda dentro do avião da família segurando o presente e se derreteu de amores ao agradecer o gesto carinhoso do esposo. "Já em casa e ontem fui recebida assim no avião: com flores e uma cesta deliciosa. Depois de quatro dias intensos de trabalho, chegar e ser recebida com esse amor é muito gratificante, pois afinal, é tudo por eles: pela minha família", iniciou ela na legenda.

"Até tinha editado a foto e tirado a olheira e algumas espinhas, mas optei por postar sem edição, pois eu realmente estou um monstro [risos]. Exausta, mas feliz! Sensação de dever cumprido! 2024 é nosso, toda honra e glória a Deus! Uma ótima semana para todos nós, amém. Te amo muito, Zé Felipe, obrigada por tudo sempre!", completou Virginia Fonseca.

Além das flores e da bela cesta com comidas, o filho do cantor Leonardo também deixou um cartão com um recado especial. "Amor, parabéns pela campanha! Foi um sucesso! Morrendo de saudade! Te amo muitão", declarou Zé Felipe.

Vale lembrar que Virginia está grávida do terceiro filho do casal, José Leonardo. Os famosos já são pais de Maria Alice, de quase 3 anos, e Maria Flor, de 1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia revela detalhes da festa de 3 anos da filha, Maria Alice

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca está bastante ansiosa para o aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice, que acontecerá no dia 30 de maio. Através das redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe revelou alguns detalhes da festa que está sendo organizada para a primogênita do casal.

Em seus stories no Instagram, Virginia publicou uma imagem do projeto idealizado especialmente para a pequena. "O tema foi Maria Alice que escolheu. O look foi Maria Alice que escolheu, só pra vocês terem uma ideia! Eu estou com uma adolescente que vai fazer três anos em casa", brincou ela.

Em seguida, a apresentadora do SBT explicou que em breve mostrará o look escolhido pela filha. "Liguei para ela de vídeo e falei 'Maria Alice o que você queria vestir?', aí ela falou, mas não vou falar para vocês agora porque deixa quando eu for mostrar para vocês o convite", disse a famosa. Confira!