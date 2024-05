Poliana Rocha opina sobre aparência da neta caçula: 'Idênticos'

Ao ver montagem comparando Maria Flor com Zé Felipe, Poliana Rocha opina sobre forte semelhança entre seu herdeiro e a neta caçula

Assim como muita gente, a esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, também acha que Maria Flor, caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, é a cara do pai. Nesta segunda-feira, 20, a loira compartilhou sua opinião ao postar uma montagem dos dois.

Em seus stories, a vovó coruja repostou os registros fofíssimos comparando a herdeira mais nova de seu filho com uma foto de quando o cantor era criancinha e opinou. Poliana Rocha então confirmou o que foi dito e falou sobre eles serem realmente muito parecidos.

"Idênticos", escreveu a esposa do cantor Leonardo sobre a neta mais nova, de um ano, ser quase a cópia do pai. É bom lembrar que além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 2 anos, e terão seu primeiro menino, que se chamará José Leonardo, ainda este ano.

Também nesta segunda-feira, 20, Poliana Rocha compartilhou que foi parar no hospital após sentir sintomas bastante suspeitos. Depois de passar mal, ela foi buscar atendimento médico e revelou qual foi seu diagnóstico.

