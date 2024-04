Flávia Jacob: liderando o caminho para um agronegócio sustentável

Vencedora do prêmio "Mulheres do Agro em Sustentabilidade" mostra como a dedicação à gestão sustentável transformou sua fazenda em um modelo de excelência no campo

A história de sucesso de Flávia Jacob, 45 anos, no meio agrícola é reflexo de muito trabalho. Nascida e criada em Piracicaba (SP), desde menina sentiu uma forte afinidade com o ambiente rural. Tão forte que levou à faculdade de Agronomia.

Na companhia do marido – o também agrônomo Luiz Roberto Saldanha Rodrigues, 44 anos – trabalhou com diversas culturas, em diferentes regiões do Brasil. Até que, um dia, conheceram a Fazenda Califórnia, em Jacarezinho (SP), e decidiram resgatar a tradição que ela tinha na produção de café.

Não foi fácil: arrendada para outras culturas, a terra estava comprometido. Mas graças ao conhecimento do casal sobre técnicas agronômicas avançadas e sustentáveis, a lavoura de café foi revitalizada. “Substituímos as técnicas manuais e rudimentares pelo manejo sustentável de grãos e a terra respondeu. Hoje, plantamos café e soja, capacitamos nossa equipe e alcançamos o equilíbrio entre a sustentabilidade e a produtividade”, vibra Flávia.

A produtora agrícola reforça que gerir a fazenda não é seu hobbie, mas sua profissão – e, como tal, deve gerar renda, dar lucro. “O próprio termo já diz: para ser sustentável é necessário se sustentar. É preciso ser muito bom tecnicamente, trabalhar a questão de plantio direto, de cultura regenerativa, uso eficaz de defensivos e, assim, alcançar a eficiência, que nos faz sustentáveis na prática”, diz.

Tamanho trabalho e comprometimento com a sustentabilidade não passaram despercebidos: em reconhecimento ao seu trabalho exemplar na gestão da Fazenda Califórnia, Flávia foi vencedora 2023 do prêmio "Mulheres do Agro em Sustentabilidade", promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).

O feito não apenas destacou sua dedicação, mas também abriu portas para sua participação em eventos e congressos, onde ela agora compartilha sua experiência e incentiva outras mulheres a seguirem seus passos – Flávia lidera uma comissão de mulheres em Jacarezinho, buscando valorizar o papel feminino na gestão das propriedades rurais e oferecendo orientação e suporte às produtoras locais.

Em família, Flávia e o marido também incentivam duas "mulheres" muito especiais a terem amor pela terra: as filhas Heloísa, 13 anos, e Maria, 9 anos. Elas acompanham de perto o dia a dia da fazenda, participam das atividades de colheita e aprendem sobre a importância da sustentabilidade e do meio ambiente.