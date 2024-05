Produtora rural Sônia Bonato valoriza o poder feminino no agro: 'As mulheres estão se unindo'

Sônia Bonato reúne cerca de 100 mulheres de todos os estados do Brasil para dividir experiências dentro do agro em jantar em Ribeirão Preto, SP

Mais de 100 mulheres, de diferentes estados do Brasil e com diversas atuações dentro do agronegócio, se reuniram para um jantar caloroso, idealizado e organizado pela produtora rural de Goiás, Sônia Bonato, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. “Me tornei uma produtora rural porque me apaixonei pelo agro. No começo, tive um pouco de dificuldade por conta de meus próprios preconceitos. Descobri que tinha que trazer mais mulheres para ter companhia no setor”, relembra ela.

“O propósito do evento é fazer com que as mulheres comecem a dividir suas realidades e participem da vida uma das outras”, explica. A embaixadora da feira, Monaliza Pelicioni, também esteve no evento, assim como o presidente da Agrishow, João Carlos Marchesan, e a zootecnista Carolina Scatena, idealizadora do projeto e parceira de Sônia na empreitada. “Tivemos muita troca, conhecimento e acolhimento entre as mulheres do agronegócio”, define Monaliza. “As mulheres estão se unindo e estão virando protagonistas da vida delas”, avalia Carolina.

FOTOS: AGRO S/A