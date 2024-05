Angélica abre o jogo sobre plásticas e confessa: 'Eu vivia de imagem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Angélica desabafou sobre cobranças sociais e confessa que sofreu para se enquadrar no padrão de beleza perfeito no início da carreira

Vista como referência de beleza por muitos admiradores, Angélica (50) garante que nunca realizou nenhum tipo de cirurgia plástica. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembrou as capas mais populares da revista e confessou que muitas vezes se sentiu mal com seu corpo.

"Eu nunca fiz cirurgia plástica, nunca coloquei peito, nunca fiz nada disso. Mas eu vivia me achando ruim aqui, ruim alí. Tinha a cobrança de fora, mas tinha a minha própria, eu vivia de imagem e comecei muito cedo", desabafou Angélica para o jornalista Fabrício Pellegrino.

Ainda segundo a mãe de Joaquim, o fato dela ter crescido nos bastidores da televisão foi algo que pode ter lhe traumatizado quanto às questões que envolvem seu corpo. Ela conta que demorou para superar as próprias cobranças para entrar no padrão de beleza.

"Quem começa muito cedo, assim como eu, lidando com imagem, não tem como ter uma coisa meio distorcida em algum momento. Porque você perde um pouco a referência do que você quer, do que você gosta, do que é você mesmo, do que é desejo do outro e do que está bombando. Então você perde um pouco a referência, literalmente", afirma.

Ela continua dizendo que, assim como muitas mulheres, sempre se julgava após alguns comentários, mas que atualmente entende que se trata de um problema social. "Então, eu acho que eu vivi, sim, de olhar e me achar feia, me achar ruim, me achar gorda, de ser problema. Às vezes, 'ah, o cabelo está muito cheio'. Tudo bem, mas para mim era um problema. 'A coxa está muito grossa', 'ah, então eu estou muito gorda?'. Era porque era um padrão, uma cobrança que não existe, né?", avalia.

