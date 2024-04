Tati Scaff, do Viva Pantanal, traz visibilidade através do agro: 'Papel vital'

Segunda geração de uma família pecuarista, Tatiana Scaff une agro com turismo pantaneiro em projeto

Segunda geração de uma família pecuarista, Tatiana Scaff (40) não enxerga sua rotina fora do agro. “Já nasci boiadeira”, conta, aos risos. À frente de quatro propriedades no Mato Grosso do Sul, ela atua com gado de corte e divide as tarefas com o seu marido, João Teles, com quem tem as fofas Sophia (4) e Manoela (1). “A pecuária é muito prazerosa, mas também pede bastante persistência, pois é um ciclo que leva tempo. Nada é milagroso”, garante ela. “A pecuária é muito prazerosa, mas também é um ciclo que leva tempo".

Em busca de desmistificar a ideia de que a pecuária e o turismo pantaneiro são setores separados, em agosto de 2022, Tati criou o projeto Viva Pantanal, que conta com sua influência no cenário digital para ter visibilidade. “Percebi a necessidade de abordar o Pantanal sob uma nova perspectiva”, explica ela, que não mede esforços para fortalecer o projeto. “Quero evidenciar o lado produtivo do bioma e direcionar os holofotes do Brasil para o turismo no Pantanal, além de destacar o papel vital do agronegócio na região”, afirma a fazendeira.

FOTOS: ARUMI FIGUEIREDO