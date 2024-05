Bruna Marquezine se inspira em look de sua infância para o MET Gala 2024

Em sua estreia no MET Gala, Bruna Marquezine se inspira em look de sua infância para a edição de 2024 do maior evento de moda do ano; confira!

A atriz Bruna Marquezine está representando o Brasil e fazendo sua grande estreia no MET Gala 2024, que acontece nesta segunda-feira, 6, em Nova York. A famosa, que estreou sua carreira internacional em 2023 com o filme Besouro Azul, elegeu um look belíssimo para ocasião, e a inspiração para a escolha surpreendeu seus fãs!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista republicou uma foto de sua infância e mostrou que se inspirou em um vestido antigo para seu look no baile anual do Metropolitan Museum of Art. No registro, Bruna apareceu com um vestido branco, cheio de babados e bordados de flores em seu peito.

Para o MET Gala, Marquezine usou um look assinado por Tory Burch, com armações que deram volume para a barra de seu vestido. O modelito foi adornado por flores, combinando com o dress code 'O Jardim do Tempo', escolhido para o evento deste ano.

Confira as fotos:

Saiba o preço das joias da Bruna Marquezine no Met Gala 2024

A atriz Bruna Marquezine fez a sua estreia no Met Gala 2024 nesta segunda-feira, 6, com um visual impecável. Além do vestido branco estiloso e volumoso, ela usou joias milionárias e de luxo.

Bruna escolheu joias da grife Tiffany & Co. Para o evento internacional. No total, as joias somaram o valor de R$ 3.091.260.

A estrela surgiu com brincos em platina com diamantes. A joia foi feita com 14 diamantes em forma de pera, mais de 6 quilates no total; dois diamantes ovais, com mais de 2 quilates no total; e quatro diamantes marquise, com mais de 1 quilate no total. Além disso, ela surgiu com um anel de platina com diamante de mais de 5 quilates.